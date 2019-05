Olvass tovább

Persze a forma megdöbbentő, hiszen az éles vonalak merőben mások, mint amilyen eredetileg volt a 330 GTC. Minden centije az autónak ma is meglehetősen szokatlan az orr oldalra tett Ferrari logójától a kivehető targa tetőn át egészen a magasra helyezett lökhárítós farig. Más hasonló autó is született a korszakban, hasonló divathullám mentén született a Michelotti féle Daytona NART Spider is. Miután az egyetlen Zagato karosszériás 330 GTC szerepelt az olasz Quattroroute magazinban is, visszaküldték az Egyesült Államokba.

Meglehetősen drasztikus változás volt, de Kennedy-nek tetszett az autó, ezért egészen a ’90-es évekig megtartotta. Már ekkoriban is értékes különlegességnek számított az autó, így számos könyvban és eseményen megfordult. Legelőször az 1996-os Pebble Beach-i Concours d’Elegance-on csodálhatták meg az 3,3 literes, V12-es Colombo motoros 330-ast Amerikában. Ezt követően egy német gyűjtő vásárolta meg, aki a langenfeldi Modena Motorsportnál szervizeltette. Most több mint 135 millió forintnak megfelelő összeget várnak érte a Sotheby’s aukcióján.

