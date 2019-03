Minden idők egyik legszebb és legjellegzetesebb Mercedes modellje a 300 SL, melyet mindenki csak sirályszárnyasként emleget. Talán éppen ezért roppant értékes, ma már 1 milliárd forint feletti összegeket is adnak aukciókon a különböző 300 SL-ekért. Nem csoda, hiszen ezt az autót, vagy inkább a W194-es sportautót nem kisebb nevek tették naggyá, mint Juan Manuel Fangio vagy éppen Sir Stirling Moss. A Mercedes amerikai importőre, Max Hoffman meg is látta a lehetőséget ennek nyomán egy utcai autóban és addig házalt a németeknél az ötlettel, míg megvalósították. 1954-ben mutatták be a sirályszárnyas 300 SL a New York-i Autószalonon. Mindössze 1400 példány készült a kupéból, a 43-as számúra pedig egy pajtában akadtak rá.

1954-ben szállították le Miami-ba az autót, melyet aztán nagyjából 10 évig használtak. Az autón a minden teljesen eredeti az üvegektől a szürke bőr belsőn át egészen a motorig, de még a tömítések és az Englebert Competition gumiabroncsok is. Csupán a színe nem, eredetileg sötétkék volt az autó, de még a ’60-as években kezdhettek neki a festésnek, amikor homokszórták és alapozták, de nem fejezték be a műveletet. Az autó egyelőre fellelési állapotban van és ez az igazán gyönyörű benne. A közönség a márciusi Amelia Island Concours d’Elegance-on láthatják majd az autót.

Az M198-as kódú 3 literes, sorhatos található a gépházban, melyet Bosch mechanikus befecskendezővel szereltek fel, így 218 lóerős. Akad erősebb változat is, az 240 lóerőt tud, ami mellé 294 Nm nyomatéka van. A korszak szinten modern motor mellett a nagyszerű aerodinamika is segítette, hogy – a differenciálmű végáttételétől függően – akár 260 km/órás sebességgel száguldhasson a Mercedes-Benz 300 SL.