2013-ban jelent meg a népszerű játék legújabb változata, a Grand Theft Auto V, melynek fiktív területe a modernkori Los Angeles-en és egyéb dél-kaliforniai területeken alapul. A játék utcán rengeteg autóval találkozhatunk, de mind csupán emlékeztet egy való életben is létező darabra. Ilyen például a sorozat egyik sportkocsija, a Bravado Banshee. Ez ráadásul visszatérő elem, hiszen a GTA több részében is szerepet kapott már. 2014-ben a játékot fejlesztő Rockstar Games felkérte a West Coast Customs műhelyét, hogy alkossák meg igaziban is.

A kaliforniai tuningműhely és egyedi építésekkel foglalkozó vállalkozás természetesen munkához látott. Ehhez fogtak egy 2006-os évjáratú Dodge Viper SRT-10 Coupét és alaposan átszabták a karosszériát és a belteret is. A gépháztető és az autó hátulja is egyedi kialakítást kapott, egyedül az ajtókon érhető tetten a viperség. Az autóra 19 colos kovácsolt Forgiato felnik kerültek, amire Michelin gumikat húztak. Deep Pearl Flake Blue fantázianevű fényezést kapott, melyet vastag fehér csíkkal tettek sportosabbá. A belteret fekete bőrbe varrták, egyedi műszeregységet készítettek és egy halom karbon elemet és a hifit sem bízták a véletlenre.

A motor már eredetileg is elég bitang, hiszen a Viper 8,3 literes, szívó V10-ese 510 lóerőt ad le 5600-as fordulatnál, mellé pedig 725 Nm nyomatéka van 4200-nál. Az autót most 17,8 millió forintnak megfelelő összegért kínálják az eBay-en.