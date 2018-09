Néhányunknak önmagában is elég lenne bármilyen Ferrari sportautó a kínálatból, de egyeseknek egyszerűen nem elégíti ki az igényeit a végtelen színvariációk és a beltéri anyagok széles választéka, még ennél is több egyediségre vágynak. Az olaszok sosem hátráltak meg az ilyen kérésektől, örömmel terveznek akár egy teljesen új autót annak, aki hajlandó megfizetni a különlegesség árát.

Ennek a vörös sportautónak a tulajdonosa például indiai származású, de az Emirátusokban él, de nem használta sokat az SP30 névre keresztelt gépet. Az autóban kicsivel több mint 100 kilométer van és biztosra vehető, hogy ez az egyetlen példány belőle, így az értéke folyamatosan csak növekedni fog.

2012-ben építették meg az olaszok Cheerag Aryának a különleges gépet, mely az 599 GTO alapjaira épül, ennek nyoma pedig nemcsak a motortérben látszik, hanem több beltéri elemen is. Például a fordulatszámmérő kijelzőjén is a GTO típusjelzés jelenik meg. A belsőt szürke alcantarába csomagolták, a légbeömlőket és a kézifékkart pirossal díszítették. Most egy texasi kereskedésben árulják az SP30-ast.

Az autó orrában 6 literes, szívó V12-es motor dolgozik 670 lóerős teljesítménnyel és 650 Nm csúcsnyomatékkal. Álló helyzetből 100-as tempóra kevesebb mint 3,5 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége 335 km/óra. Eredeti formájában még a Ferrari Enzónál is gyorsabban ér körbe a fioranói tesztpályán.