Ha van olyan hely a világon, ahol bármilyen autóval bármi megtörténthet, akkor az a Goodwood-i Sebesség Fesztivál és jellemzően meg is történik. Például megszületett a kétkeréken autózás világrekordja, melyet Terry Grant csinált meg egy Range Rover Sport SVR-rel. Korábban már egy Nissan Juke Nismo RS-sel is megcsinálta, akkor 2 perc 55 másodperc alatt teljesítette a pályát. Most ezen a rekordon sikerült javítania, az angol géppel 2:10 alatt futotta a távot.

A Range Rover Sport SVR változatában egy 575 lóerős, 5 literes, kompresszorral megfújt V8-as motor dolgozik. A nem kicsi autót 4,5 másodperc alatt gyorsítja 100-as tempóra és 280 km/óra felett is száguldhat.