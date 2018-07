Ámulunk? Rossz szó, inkább elképedve csodálkozunk. Furcsa világ nőtt körénk az online közösségeknek köszönhetően.

Adott egy fiatal hölgy, Noemi Demeter, aki a trendeket követve Instagram-véleményvezérként is funkcionál. Vagyis irigylésre méltó életmódjáról tesz közzé képeket, amiben szerepet kapnak sportautók is. Többek között egy Lamborghini Huracán, ami a videó tanúsága szerint képes elérni a 300 km/órás tempót, még alagútban is. Valahol a Föld nevű bolygón.

Sőt, nem csak a Lamborghini tudja ezt a családi flottából, akad ott egy V8-as Mercedes is, ami szintén eléri a 300 km/órás álomhatárt.

A legérdekesebb, hogy egy ilyen videónál várnánk azért a figyelmeztető, józan hangot megütő hozzászólásokat, de szinte alig akad ilyen. Mindenki csak a dal címére kíváncsi, vagy küld egy virtuális vállveregetést, hogy ez az élet, így kell áttörni saját határainkat, megélni a pillanatot, satöbbi.