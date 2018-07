Így kerülni a Need for Speedben szoktunk, no meg Vin Diesel nyomult hasonló stílusban a Halálos iram szappanoperában. A való életben viszont nem illik ilyesmit elkövetni, bármennyire is tökösnek tűnik az ötlet.

Miért?

Bárki állhatott volna ott. Ember, állat, kamion, és ilyen tempónál esély sincs időben fékezni.

Az ilyen kis kerülőkön még forgalomterelő bóják, sorompók is okozhatnak meglepetést.

Poros, saras, kavicsos, nem használt útfelület, ezen könnyű összehozni egy világraszóló szaltót.

Persze lehet vitatni az állításokat, lehet, hogy egy jó helyismerettel rendelkező, félamatőr ralipilóta volt az emberünk, aki ezt a manővert olyan biztonsággal tudja véghezvinni, mint a nyugodt nyugdíjas a kikanyarodást a pihenő-lakó övezetből.