Már a látvány is elárulja, hogy mennyire ütős gép lehet a Jaguar XE SV Project 8, hiszen az angolok legkisebb szedánját alaposan átdolgozták annak érdekében, hogy nagyot villantson a versenypályán. A hangsúlyos szélesítések és a hatalmas hűtőnyílások árulkodóak, de a kerékjáratokat kitöltő felnik és a mögöttük lapuló karbon-kerámia fékek is sokat sejtetnek. Az autót hatalmas hátsó szárnnyal és négy kipufogóval fejezték be. Szinte már ránézésre is megmondható, ez egy piszkosul erős gép.

Egész pontosan 600 tagú a ménes, amit egy 5 literes, kompresszoros V8-asból hoztak ki, mellé 700 Nm nyomaték társul. Az autó összkerékhajtást kapott, hogy stabilabb legyen. Álló helyzetből 100-ra 3,5 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége pedig 320 km/óra. Nem mellesleg az izmos XE tartja a négyajtósok rekordját a Nürburgringen 7:21,23-as idővel.

Mielőtt még átadnák annak a 300 szerencsésnek, aki vásárolhatott az alapáron 53,4 millió forintba kerülő autóból, meghívtak két igencsak tapasztalt versenyzőt a mérnöki csapatba, hogy segítsenek a finomhangolásban. Az egyik Davy Jones, a másik pedig az a Le Mans-i győztes Andy Wallace, aki alulról karcolta a 400 km/órás sebességet a világ legerősebb szívómotoros szupersportkocsijával, a McLaren F1-essel. Goodwoodban hajtották meg a Jaguart: