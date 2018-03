Nem sokan tudják, hogy a Diósgyőr-Vasgyár építésénél nagyon fontos feladat volt a gyár vasúti összeköttetése, hiszen ebben az időszakban Miskolc városa és a Vasgyár még különálló települések voltak.

Ennek okán tervben volt egy Miskolc alatt haladó vasút létrehozása, amely végül soha nem készült el, pedig rendelkezésre állt az építéséhez szükséges pénzösszeg is – írja a Borsod24.

A tervek szerint ez a földalatti személyszállítást is bonyolított volna, így egy másik verzióként építették meg a ma is működő vasgyári iparvágányt, ami valaha személyszállítást is végzett.