A Peugeot előadása az ajtónyitással folytatódik, a keret nélküli ablakok minden alkalommal különlegesnek hatnak, ráadásul a minőségérzet is magas: vaskos puha anyagok borítják nem csak az ajtókat, de a műszerfal és a beltér javát. Többféle textúra, mintázat találkozik, még sötét színárnyalatokban is gazdag, részletes vizuális hatást kelt a vezetőhely.

Merészsége nem kopott el az elmúlt öt évben, így nem csoda, hogy itt szinte mindent érintetlenül hagytak a ráncfelvarrás során. Csupán a menetválasztót cserélték le, ágaskodó kar helyett már a rengeteg Stellantis modellben fellelhető diszkrét kapcsolót kapta az 508-as is.

A sajátos logikával felépített i-Cockpitet megvariálva csak a káoszt növelték volna. Az apró, szinte ölben ülő volánt szokni kell, ez már Peugeot védjegy, és tényleg furcsa az első pár kilométeren, ahogy utána egy normál autó volánja érződik túlméretezett malomkeréknek.

Körbe öleli az első utasokat a gazdagra tömött műszerfal és középkonzol, így itt is szűk, vagy inkább passzentos a helykínálat. 185 centiméteres magassággal egy felzselézett frizura már bőven karistolja a tetőkárpitot, mélyen, szinte teljesen a B-oszlop mögött ülünk, a szélvédő is keskeny, de pont ezek az arányok adnak intim, sportautós hangulatot. Praktikumot tekintve csak az átlagot hozza a Peugeot 508: telefonnak szűk tároló, két pohártartóval megtoldva a középkonzolon, ami alatt van egy nehezen elérhető polc, USB-C port pedig csak a könyöklőben található az első sorban.

A fedélzeti rendszert tekintve az úttörők közé tartozott a Peugeot 508, és a 12,3 colos digitális műszerblokk valamint 10 colos központi multimédia most is megállja a helyét. Jó felbontású, magas fényerejű, és megfelelő kontrasztú képet adnak még napos időben is. A fedélzeti rendszer új, de ismerős, kezelése egyszerű, könnyen elsajátítható, a fizikai kezelőszerveket pedig nem irtották ki, még mindig ott a zongorákra emlékeztető gombsor, alatta a klíma legfontosabb funkciói egy érintőfelületen. Az új i-Connect Advanced fedélzeti rendszer már online navigációs rendszerrel segíti a haladást, vezeték nélkül jönnek a szoftverfrissítések, és a mobilunkat is így csatlakoztathatjuk, legyen szó Android, vagy Apple készülékről.

Kényelmesek a masszázsfunkcióval feldobott, Alcantara borítású ülések, az üléspozíció mély, de ezen a téren inkább a komfortot tartották szem előtt a tervezők, nem egy satuként fogó kagylóülést kapunk, mint a hasonló, sportosságra gyúró típusokban. Aki viszont gyerekekkel, családdal utazik, vagyis használja a második sort, az jobb ha a kombit választja (csomagtér – 530 liter), mert a szedán formával itt elég szűk a fejtér, és a biztonsági övek csatolása, a gyerekülések beszerelése sem egyszerű mutatvány. Nagy utazóautóhoz méltó méretű, de nem a kategória legjobbja a szedán csomagtere , a 487-1537 literes rekesz méretes ajtaja elektromosan nyílik, könnyen pakolható, a lökhárító előtti mélyedésben pedig lakhat az egyik töltőkábel.