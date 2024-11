Minden Lexus GX okoskulccsal készül, azaz nem kell elővennünk a zsebünkből a bejutáshoz. sunk, az ajtó a kilincs meghúzásakor nyílik, és a motor indításához elég egy gombnyomás. Egyes piacokon ez digitálissá is tehető, így a mobiltelefon is átveheti a kulcs funkcióját, ezt pedig megoszthatjuk másokkal is a valódi kulcs odaadása nélkül.

Jól jön a küszöb a beszállásnál, mert GX magas, így az utastér is magasan van. A küszöb lehet fix elem, de elérhető olyan változata is, amely ajtónyitáskor nyílik le, illetve csukáskor vissza. Az A-oszlopon lévő kapaszkodók is a beszállást segítik, ahogy a kormány és a vezetőülés komfortmódja is, amelyek hátracsúsznak nagyobb helyet adva, majd beszálláskor állnak vissza eredetileg beállított pozíciójukba.

Magasan ülünk, ebből fakadóan lefelé nézünk a forgalomra, miközben előttünk elterül a hatalmas motorháztető. Ez magabiztosságot ad, de arra is jó, hogy lássuk pontosan, hol ér véget az autó orra.

Halkan indul a motor, alig hallani és ez igaz szinte a teljes használat során. Itt nincsenek ma divatos mikrokapcsolók, nincs kormányra helyezett irányváltó, egy klasszikus nagy váltókart kell D-be vagy R-be tennünk az induláshoz. Ennek mozgatása is olyan erőt sugárzó, akár az autó külseje, érezni az összes „fokozatot”. Szűk helyen is jól boldogul a GX, nem teherautós a fordulóköre.

Gázadásra életre kel a V6-os turbómotor, meglódítja a kasztnit. Nem robbanásszerű, de érezni az erőt, ahogy ez a 2,6 tonnás nagy test megindul. Padlógázra némi gondolkodás után kissé megemeli az orrát, akár egy motorcsónak, mellé pedig megjön a V6 mélyről jövő hangja. Alul mélyebb, de hamar élénk trombitálásba vált. Nem tolakodó, inkább barátságos.

Mivel egész széles tartományban nagy a motor nyomatéka, országúton könnyedén előzhetünk, itt az automatikus váltó gondolkodásával érdemes számolni vagy a kormányon lévő váltófüllel felkészülni. Ilyenkor ritkán maradunk alacsony fordulatszámon, mert a nagyobb tempónál megjelenő szélzajt leszámítva csendes utastérbe mindig meglepetésként érkezik a motor hangja. Jól esik elforgatni a V6-ost.

Kormányzása lassú tempónál könnyű és csak kicsit lesz határozottabb a sebesség növekedésével. Élettelennek azonban nem nevezném, sőt, szerpentinen vezetve visszajelzéseivel hozzátett az élményhez. Egyenesfutása nem tökéletes, de ez következik az alvázas felépítésből és a komfortos futóműből. Aki vezetett már létravázas autót, az tudja, milyen, amikor az autó szinte állandóan mocorog balra-jobbra, előre-hátra. De hamar megszokható és kevésbé tapasztalt sofőröknek talán fel sem tűnik.

Futóműve elöl jól szűri az úthibákat, hátul viszont pattogós. A hátsó utasok komfortja egész más, mint elöl, sokkal több jut el hozzájuk egyenetlenségekből, amelyekből a hullámos új-zélandi utakon jó sok akadt.

Ha személyautós dinamikával, sportosan hajtanánk, akkor sem jön zavarba a GX, még a terepre is jó All Terrain abroncsokkal sem. Szokni kell a karosszéria billenését, de megszokjuk és ha már van vele tapasztalatunk,tudhatjuk, hogy gyors tempóval is elfordul.

Ebben segítségünkre lehet a módválasztó is, amelyben az Eco és Comfort mellett két Sport mód is található, az ilyenkor feszesebbre váltó futómű segít a gyors kanyarokban, miközben a gázreakció és a váltó is hozzáteszi magáét a mókázáshoz.

Sikerült földúton és némi terepen is kipróbálnunk az autót. Ha tehette volna, kinevette volna az Overtrail a körülményeket. Nagy hasmagasságával, jó gumijaival és négykerék-hajtásával lazán letudta a murvás, néhol saras utat és a mélyebb gödröket is. Sokkal több kell, hogy zavarba hozzuk. A felezőt és a lejtmenetvezérlőt is csak a próba kedvéért használtuk. Nagyon magabiztos a GX.