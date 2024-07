Mikor ezeket a sorokat írom, eltelt már legalább egy hét, hogy leadtam a tesztautót, mégis még mindig élénken emlékszem, milyen csörrenéssel indult be a 2,0 literes dízel minden indításkor. Hidegen, melegen, stop-startos újraindításoknál, mindig, amibe kicsit beleremeg a minőségjelzőm, de szerencsére ezen kívül igazán rossz mozdulatot nem mutatott.

Menet közben kimondottan csöndes és kulturált, el lehet felejteni a klasszikus dízel karaktereket, a 18d hangja teljesen benzinmotoros. Dörmög, hiszen alacsonyabb fordulatszámokon dolgozik, mint egy benzines tenné, de jól is áll ez egy ilyen karosszériának. Kiváló erőben van a motor, ennyi nyomatékhoz már illene az összkerékhajtás, mert kiforduláskor nyikkantja az ívbelsőt, kéne még ide pár hajtott kerék. Persze hátsókerék-hajtással ez fel sem merülne.

Felnő a feladathoz a Getrag féle hétfokozatú duplakuplungos váltó is. Induláskor szépen kúszik az X2, észrevehetetlen az első pár fokozat is hidegen, utána pedig kellőképpen gyors. Masszív szerkezetnek tűnik, nem rondít bele a vezetésbe, kiváló a hajtás összhangja. Váltogathatnék a kormány mögötti fülekkel, ha akarnék, de olyan ügyesen vezényli le a visszaváltást gázadásra, hogy semmi szükségem rá.

Kevésbé súlyos a kormányzás érzete, mint arra egy BMW-től számítanék, vagy inkább az előző generációs keresztmotorosaké volt túl nehéz, és az emlékeimben is az él, nem igazán tudom eldönteni. Minden esetre az X2-ben pont elég könnyen tekerhető, de még nem túlszervózott, hozza az autó amúgy is masszív érzetét. Pontos is, bizsereg és mesél az útburkolatról, ahogy haladok előre, ilyennek kell lennie.

Igyekszem nagyokat kanyarodni, érdekel, miként hozzák össze most a márkánál a BMW-re jellemző vezetési élményt, ha keresztmotoros az autó. Lelövöm a poént, sehogy, az X2-ben nem azt érdemes keresni. Elsőkerék-hajtású autóként viszont kimondottan jól vezethető, mint egy MINI, hiszen azzal több is a rokonság. Feszesen tart, pontosan kanyarodik, alig dől a karosszéria, amihez itt az M Sport csomag kicsit keményebb futóműve is hozzátesz, de az X2 alap merevsége miatt is jól dolgozik. Ha forszírozom, gázelvételre mozdul a feneke, jellemzően viszont inkább elég semleges mozgású, már a jobbik értelemben, amikor minden elég pontos a helyzethez képest.

Ügyesen követi a sávot és figyeli az előttem haladó autót. Ha megy a navigáció, azt is tudja, hogy körforgalomhoz közelítek, ahol lelassítja a tempót, majd kihajtáskor automatikusan visszagyorsít. Érintés érzékeny a kormánya, vagyis a sávtartó folyamatos működéséhez elég, ha épp csak hozzáérek, nem kell, hogy folyamatosan ellenállást érezzen rajta, így egészen ritkán szól rám autópályán, hogy fogjam a kormányt.

Persze, itt vannak már kötelező rendszerek, mint a vészfék asszisztens és a táblafelismerő, utóbbit folyamatosan ki kell kapcsolnom, mert fals táblaészleléseket produkál. Ez nem BMW-s dolog, teljesen általános, de a rendszer minden indításnál aktív, ez most a törvény. Mindent összevetve, hozzátéve a 18d fogyasztását és a hozzá tartozó erőt, kellemes jószág egy ilyen X2-es rövid és hosszabb utakra is.