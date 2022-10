Ezt nem vártuk volna a Fiattól

A Fiat Scudóba a széles és magas ajtónak köszönhetően könnyen lehet be- és kiszállni. Nincs, ami akadályozná az embert a mozgásban, még a kormánykerék sem. A vezetőülésben helyet foglalva széles és magas műszerfal fogadja a dolgozni vágyó sofőrt, de az ember fejében hamar összeáll, hová kell a figyelmet összpontosítani, mert nincs sok nyomógomb, aminek a funkcióját meg kellene tanulni.

Jobb kéz felől a motorindító gomb, valamint egy tekerőkapcsolós automataváltót kell számításba venni, ezek fölött pedig a kétzónás klíma kezelőgombjai kaptak helyet. A központi zár, valamint az elakadás jelző gombja is középen található.

A furgon két-, illetve háromszemélyes verzióban is készülhet. Utóbbi esetén kétszemélyes üléspadot építenek be, amely akkor is jól kihasználható, ha éppen nem kell a kollégákat is elszállítani a melóba. Na jó, de hogyan? Először is a középső ülés háttámlája lehajtható, így a sofőr egy praktikus kis asztalra tehet szert, amin enni-inni és jegyzetelni is lehet. Másodszor pedig a középső ülés ülőfelületének felhajtásával egy tárolóhoz férhet hozzá, ahová mindent elrejthet, amit nem akar szem előtt hagyni mondjuk egy parkolóban. A jobb szélső utasülés alatt is van egy tároló, de ennek ülőlapját másképpen lehet felhajtani.

Alatta ugyanis egy kis “alagút” nyitható a raktér felé, de persze ehhez még a rakteret elválasztó falon lévő ajtót is fel kell nyitni. Így hosszabb deszkákat, illetve csöveket is lehet szállítani a Scudóban. A számok világában mindez azt jelenti, hogy az alapkivitelnél 3,67 m, addig a maxi variánsnál 4,02 méter hosszú raktérre tehetnek szert az üzemeltetők.

Igaz, a hosszabb cuccok szállításánál eddig is lehetett számítani a magyar gógyira, csak itthon legfeljebb nem csukták be a hátsó ajtót a legények, ha hosszabb léceket kellett a melósfurgonnal hozni-vinni. Apropó hátsó ajtók: a Scudónál sajnos nem lehet őket a karosszéria mellé hajtani, de 90 fokban nyithatók, magyarul azért lehet őket úgy semlegesíteni, hogy ki és bepakolásnál ne zavarják az embert.

A Scudóban használt borítások kellemes tapintásúak, az ülések széleit műbőrrel borították be, ami igényesebb hatást kelt. A multikormány is bőrborítást kapott, ámde a fogása nagyon kemény. Parkoláskor egyenesen széttöri az ember kezét. Lehet, hogy ezt a Scudót már a robotkéznek tervezték?

A legjobb dolga értelemszerűen a sofőrnek van a Fiat furgon fedélzetén, mert az ő ülésének mindkét oldalon vannak oldaltámaszai. A lábtér viszont mind a sofőrnél, mind pedig jobb oldalon fejedelmi. A fejtér pedig éppen belefér a normál kategóriába. A Scudo raktere hasonlóan igényes kivitelezést kapott. Nemcsak a padlót, hanem az oldalsó karosszéria felületeket is farostlemezek védik a rakományokban mindig alattomosan módon megbúvó, éles kampóktól és szögektől.

Alapvetően 2,51 és 2,86 méter hosszú raktérrel készülhet a Fiat Scudo, de ezek a méretek csak a raktér elválasztó falig értendők, az utasülés felhajtásával a fent említett módon még egy kis pluszra tehetnek szert az üzemeltetők. A modell 5,3 – 5,8, illetve 6,2 és 6,6 köbméteres raktérrel gördül le a gyártósorról. A rakományok elmozdulásának megakadályozása érdekében bal, illetve jobb oldalon rögzítő szemek állnak rendelkezésre. Jól megpakolva akár 1400 kilogramm is elcipelhető vele, de az össztömege ilyenkor sem haladja meg a 3,1 tonnát.