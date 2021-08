Utasterében is inkább a praktikumon van a hangsúly, és nem a puccos, cifra extrákon. Az ajtókárpit teljes egészében műanyag, viszont két különböző tónusú és textúrájú plasztikból készült, így van benne egy kis változatosság is. A szomorú műanyagtenger folytatódik a műszerfalon, középkonzolon, kormányon, sőt, igazából mindenhol az utastérben, még a kivehető szőnyegek is alatt is ellenálló műanyagba ütközünk, olyan, mintha egy kerti medencében ücsörögnénk. Aki viszont dzsuvás környezetben használja majd az autót, az igen hálás lesz a könnyen, fájdalommentesen kiganézható belsőért.

De nemcsak takarítani jó a belsőt, hanem használni is. A kabinban 48 liternyi kisebb nagyobb, munkához nélkülözhetetlen és egyéb cuccnak van hely, az ajtózsebek elnyelik a nagyobb palackokat is, van számos kisebb nagyobb üreg, pohártartó, és kihasználták a tekintélyes belmagasságot is, egy fej felett lévő polccal.

A legnagyobb szám pedig a műszerfal tetején lévő felnyitható tetejű rekesz, amibe két darab USB és egy 12 voltos csatlakozó is befért. Kezelőszervei, kapcsolói, főleg a zongorabillentyűszerű gombsor a márka más modelljeiből már ismerősek lehetnek. A vezető lábánál lévő manuális fényszórómagasság-állítóra pedig Daciakban szoktunk rácsodálkozni.

Bár a külső tükrök óriásiak és szinte az egész külvilág látszik bennük, a jobboldali árnyékolót lehajtva, egy nagy, tükröződő felülettől további segítséget kap a sofőr a holttér csökkentésére. Persze ez csak akkor használható, ha nem ül senki jobboldali ülésen. Vezetőülése állítható magasságú, viszont a kormány is csak fel-le irányban mozgatható, ki és be hiába próbáljuk rángatni, nem sikerül.

Furgonnál az egyik legfontosabb dolog a raktér használhatósága. Az Express raktere 569 mm magasan lévő küszöbbel indul, és a VDA szabvány szerint mérve 2,56 – 2,78 köbméter a hasznos térfogata. A fix elválasztófalas változatban legfeljebb 1915 mm-es tárgyat lehet hosszában bepakolni, a rakományt pedig a padlóban, illetve az oldalfalba szerelt rögzítőfülekhez lehet kipányvázni.

Borítás csak elvétve található a raktérben, szinte minden csupasz fém, és a kerékcseréhez szükséges emelő, szerszámok is szem előtt vannak, a világításról pedig egy darab, tenyérnyi lámpatest gondoskodik és jut hátra fény a rakteret és a vezetőkabint elválasztó fémlemezre vágott ablakon is.