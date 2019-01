Akármennyire luxus meg prémium meg dízel, ez a BMW ízig-vérig BMW, ha vezetésről van szó! Két tonna, de ez nem nagyon érdekli a bődületesen erős és nyomatékos motort. A súlyelosztás, az egyensúly nagyon jó, a súlypont is kellemesen alacsony, az xDrive összkerékhajtás pedig pont annyira hátsókerék-hangsúlyos, hogy a kocsi még nagyon gyors legyen de már kellően izgalmas kis fickándozást produkáljon. A sok turbó lényege állítólag az élénkebb gázreakció és ezzel sincs baj: semmilyen Euro 6-os fojtottság nem érződik, ha lepadlózzuk a jókora, álló helyzetű gázpedált.

A legcsodálatosabb, hogy az iszonyú nyomaték és erő nem akar meggyilkolni. A józan ész határai közt autózva még a teljes teljesítményt kihasználva is megmarad a kontroll, a kocsiban annyi rosszindulat sincs, mint egy plüssnyúlban. Félelmetesen gyorsan fordul, de mindig nagyon stabil az íven. Ha nagy a tempó, kiválóan érezni a tapadáscsökkenést, mindig van idő korrigálni. Az elektronika pedig meglehetősen megengedő még alapállapotában is, de ha a menetstabilizálót teljesen kikapcsolom, akkor sem válik önálló életre kelt gyilkológéppé az M550d, még hóban-latyakban sem. Ekkora erőt ilyen fegyelmezetten feltálalni – ez a németek igazi szuperképessége, ahogy ez volt mindig is, az M-betű, az AMG-betűszó és az RS-rövidítés megalkotása óta.

A kocsi nem csak nagyon erős és precízen irányítható, de még sok-sok élet is maradt benne a sok felvigyázó elektronika és aktív technikai elem között. Összehasonlíthatatlanul jobban élt alattam a BMW, mint ahogy a stabilabb de unalmasabb quattro Audik szoktak, akár RS-kivitelben is, benzinmotorral.

A nem eltúlzottan széles gumikkal aszfalton is, hóban is fickós, élénk de remekül kézben tartható a nagy családi kombi. Tud nagyon gyors is lenni, de lassan menni sem fájdalmas vele. Ha a forgalom (vagy az autózásban szigorúan biztonsági játékos feleségem) nem enged sietni, akkor sincs baj: akkor nem az M részét hanem az Individual részét tudtam élvezni a kocsinak. Kiváló klíma, kiváló hifi, és még az ülés masszázsfunkciójának is van értelme!

A körítés többi része és érdekes. A Bowers & Wilkins csúcshifi A-oszlop tövében lévő csipogóiban extra hangulatfények egészítik ki a természetesen változtatható színvilágú hangulatvilágítást. A középkonzolon a klíma és az audiorendszer kezelését sok-sok fizikai gomb segíti, melyek többszörösen redundáns, jól átlátható és jól használható logikai egységet alkotnak az érintésérzékeny felületű iDrive-tárcsával, az érintőképernyővel, a gesztus- és hangvezérléssel.

Egy dolog viszont teljesen felesleges a sok-sok extra közül. Manapság már kicsit olyan külön hátsó képernyős szórakoztató egységet szerelni egy kocsiba, mintha tölcséres gramofont építenének bele. A gyerekek számára még így is nagy élményt jelent a saját távirányítós, oldalanként külön kezelhető tévé a kocsiban, addig a kábé félóráig, amíg rájönnek, mennyivel nehézkesebb a vacakolás a digitális tévétunerrel és DVD-vel bő egymilliós szettel, mint a tableten, telefonon játszani vagy nézni a filmet.