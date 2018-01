A SUV-ok korában is van létjogosultsága a kombiknak, pláne akkor, ha az olyan méretekkel van megáldva, mint a Jaguar XF második generációjából épített Sportbrake. Az öt centi híján ötméteres – a szedánnál csupán egy milliméterrel hosszabb – kombi arányaiban ugyan eltér közvetlen elődjétől, hiszen annál 6 milliméterrel rövidebb, ellenben 51 milliméterrel megnyújtották a tengelytávját, ami ennek köszönhetően 2960 mm. Csak, hogy legyen mihez viszonyítani: az új BMW 5 Touring hat centivel rövidebb, tengelytávja pedig 2970 milliméter. Az alumínium vázszerkezet a szedánéra épül, ahogy a fedélzeti technológiák is közösek.

Amikor először épített kombit a Jaguar (2004 X-Type estate), sokan papért kiáltottak, hogy kiűzzék a brit gyártóból a gonoszt, de azóta már szabadidő-járművet is készítenek, hiszen ez kell a népnek. Már senki nem lázong, sőt ha továbbra is ennyire gyönyörű kombik gördülnek ki a gyárból Jaguar emblémával, azok is önszorgalomból kukoricára térdelnek, akik korábban boszorkányüldözést hajtottak végre.

Az új XF Sportbrake formája minden irányból meggyőző. Szemből a hatalmas hűtőmaszk hívja fel magára a figyelmet az ordító vadmacskával, aminek két oldalán lágyan ívelt, LED-es, kanyarkövető fényszórók világítanak. A motorháztető pedig úgy gyűrődik, akárcsak egy jaguár összeráncolt homloka. Oldalról a hatalmas lemezfelületek egyhangúságát a diszkrét övvonal és a sötétített hátsó ablakok lefelé csapódó íve töri meg. És ne feledkezzünk meg a 20 colos, duplaküllős, ezüst-fekete felnikről sem – 255/35-ös abroncsokkal -, amik nagyon passzolnak a karosszéria fehérjéhez.

De az igazi csáberő hátul lakozik, ami a riói karnevál táncoslányainak adottságaihoz mérhető. A finom kacsafarokkal induló, majd oldalanként egy-egy kipufogóban végződő tompor erős izgalmi állapotba hozhatja a férfi embert. A motorosan, akár láblóbálással is nyitható hátsó ajtó az 50:50 arányú tengelyterhelés érdekében műanyagból készült.

Annak ellenére is izgalmas és feltűnő a forma, hogy nincs túlbonyolítva, részben ennek köszönhető a 0,29-es közegellenállási együttható. A teszt alatt nem sokan akadtak, akik ne fordultak volna utána, vagy nem álltak volna meg néhány másodpercre a parkolóban, hogy alaposabban szemügyre vegyék. Ami a jövőben sem fog sokat változni, hiszen a Jaguar nem számít slágerautónak itthon, szóval aki ilyet választ, számíthat rá, hogy jó ideig a figyelem középpontjában lesz.