A benzines, kézi váltós Citroën C4 Cactust vezetni – szörnyű, már ha a klasszikus vezetési élményt keresi az ember. Az új csuda-lengéscsillapítók a gyakorlatban szerintem semmi mást nem produkálnak, mint túlzottan kényelemre hangolt, bólogatós-billegős, ha tetszik: klasszikusan franciás menetkomfortot, de klasszikus alatt még a passzív hátsókerék-kormányzású Xsara előtti idők olcsó, tehát nem hidrós francia autóit értem. Egy tipikus tünete a szokatlanul lágy rugózásnak, hogy két lányom közül a C4 Cactusban az panaszkodott egy kis rosszullétre, aki máskor soha, ellenben másikuk, akit néha megviselnek a feszesebb felfüggesztésű kocsik, maradéktalanul boldog volt a ringatózó Citroënben.

Gázadásra kiemeli az orrát a Cactus, gyors rajtnál elkönnyül az orra és csikorog a kerék. Fékezéskor nagyot bólint előre, amitől elkönnyül a segge és megint csak csikorog a kerék. Forszírozott kanyarban billen és markánsan alulkormányzott, a kormányzás pedig természetesen agyonszervózott, érzéketlen.

A váltókar hosszú utakon jár, a kapcsolási érzet nevetséges, mintha egy üres pohárban álló szívószálat tennénk ide-oda. A HMI kezelhető, a logika megszokható, a navigáció programozása egész gyors, de nagyon hiányoznak a rádió és a klíma dedikált gombjai. Fura, hogy a PSA még mindig nem fogta fel: létezik olyan élethelyzet, hogy a navigációs képernyőt IS követve szeretne az ember fűtést állítani vagy keresgélni a zeneszámok között.

Mindezzel együtt a kocsit mégis lehet szeretni. Aki szeret és tud is vezetni és szereti az autókat, még ebben a visszafogottabb, kevésbé eredeti faceliftes Cactusban is talál annyi különlegességet, hogy talán-talán meg tudja bocsátani a hibákat és elfogadni, hogy ez egy lassú, komfortra hangolt kocsi. Aki pedig eleve nem szeret gyorsan autózni (keveset vezetők, idősebb autósok, anyukám), úgyis csak a kényelmet és a csendes üzemet, a kis turbómotor nyomatékos karakterét fogja észrevenni, sosem fog azzal törődni, hogy a falum határában lévő kanyar, ami egy – mondjuk – Opel Astrával 100-zal megoldható, a Cactus-szal inkább 80, és még úgy is félek.

A fogyasztás a könnyű, alig 11 mázsás testtel és a láthatóan nem annyira aerodinamikára, mint inkább látványra kihegyezett idomokkal reális: 6,2 liter, vegyes üzemben.