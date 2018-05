Az SPA moduláris padlólemez, amire a V60-as is épül, megadja a lehetőségek tárházát, aminek többségével éltek is a fejlesztők. Így a V60-as is megkapta elöl a dupla keresztlengőkaros, hátul a több lengőkaros felfüggesztést (a BMW 3-asa jelenleg MacPherson), ami kiegészíthető adaptív csillapítással. Légrugózás azonban nem rendelhető hozzá, az megmaradt a nagyobb típusok privilégiumának.

Hasonló a helyzet a hajtásláncokkal is. Mindegyik beépíthető lenne, amit jelez, hogy a turbós és kompresszoros, 310 lóerős T6-os benzinmotor is megrendelhető a Volvo V60-ashoz, amivel együtt jár az automataváltó és az összkerékhajtás is. A dízel csúcsmotor, a 235 lóerős D5-ös viszont nem lesz választható a V60-ashoz, ami kevésbé lesz meglepő, ha tudjuk, hogy a hamarosan érkező limuzin változathoz, a Volvo S60-ashoz semmilyen dízelmotort nem kínálnak majd a svédek. Csak benzinest és hibridet!

Valószínűleg ezeknek a dízelmentes új időknek a szele, hogy a Volvo többi típusától eltérően a V60-as kombihoz két konnektorról tölthető hibrid hajtást is kínálnak. Alapvető technikájában azonos a kettő, a T6 Twin Engine és a T8 Twin Engine, mivel a belső égésű motor szerepét mindkettőnél a T6-os benzinmotor tölti be, a második motor mindkettőben ugyanaz a 117 lóerős, 250 Nm nyomatékú elektromotor, és a lítium-ion akkumulátor tárolóképessége is mindkettőben 10,4 kWh. A trükk, hogy a T6-os motor teljesítménye nem ugyanaz: a T6 TE-ben 253 lóerő, a T8-asban pedig 303 lóerő. Ennek megfelelően a rendszerteljesítmény is más, a T6 TE-é 340 lóerő, a T8 TE-é 390 lóerő. Az elméleti elektromos hatótávolság mindkettő esetében 45 km.

Az új Volvo V60-nál ezzel együtt jelenleg a benzinmotor kínálat a hézagosabb, az ugyanis a T6-osra korlátozódik, míg a dízelekből az azonos blokkra épülő 150 lóerős D3-as és a 190 lóerős D4-es is szerepel már az árlistán. Mindkettő rendelhető automataváltóval is, de csak elsőkerék-hajtással lehet őket társítani.