Az új V60 szép, lapos, széles, erőt sugárzó kocsi, ráadásul képes egyszerre megjeleníteni a klasszikus volvókombis stíljegyeket és az abszolút korszerűséget, kívül és belül egyaránt. Ugyan a Volvo kis szabadidőautója, az XC40 vitte el az Év Autója díjat az idén, de a Genfi Autószalon standján valahogy még is mintha folyamatosan sokkal erőteljesebb lett volna az érdeklődés a felső-középkategóriás, kevésbé divatos, de sokkal örökérvényűbb V60 körül.

Természetesen, ahogy oly sok más elvileg Genfben debütáló újdonság esetében, a V60-nal sem tudták igazán meglepni a szaksajtót. Manapság divat elhúzni a fókuszt egy kicsit, a márkák egyfolytában trükköznek a premierekkel, hogy ne vesszen bele a nagy zajba egy-egy új modelljük. Van, aki későbbre tolja Genfnél egy érdekesebb modell bemutatóját (ezért lesz csak pár hét múlva új Focus), és van, aki előrehozza a leleplezést. A V60-ról ezért írhattunk meg minden technikai részletet már februárban – cikkünk itt olvasható.

Azért, ha már ott voltunk Genfben mi is és ott volt a V60 is, lőttünk pár helyi fotót is a kocsiról. Íme: