A győri egyetem tájékoztatása szerint a tavaly elért kilométerenkénti 327 kilowattóra teljesítmény több mint harminc százalékkal volt jobb, mint a második helyezett eredménye. A csapat idén tovább optimalizálta a 2019-es debütálása óta egyre hatékonyabb járművüket, amelyet a közelmúltban mutattak be.

Friedler Ferenc rektor szerint a SZEnergy sikerének titka a folyamatos megújulás. A hallgatók minden évben változtatnak valamit az autón, innovatív technológiákkal kísérleteznek, új megoldásokat próbálnak ki. Hozzátette, hogy energiahatékony elektromos hajtású jármű fejlesztésében jelenleg a győri egyetem csapata a legjobb a világon.

Novák Bence csapatvezető ismertette, hogy a Shell Eco-maraton összevont európai és afrikai futamát idén is Lengyelországban, a Silesia Ringen rendezik ezen a hétvégén. A győriek SZEmission névre keresztelt járműve a városi kisautó kategórián belül villamos hajtással indul, emellett indulnak az autonóm versenyszámban is. Utóbbiban az autónak a pilóta beavatkozása nélkül, önállóan kell egy komplex feladatot elvégeznie, amelynek része akadályok kikerülése, valamint STOP tábla felismerése és vonal előtti megállása is.

A járművön számos fejlesztést hajtottak végre, amely révén az könnyebb és kevesebb energiát fogyasztó lett. A gépészeti részleg idén a futómű és kormánymű módosítását tűzte ki célul, amelyhez új alkatrészeket terveztek és gyártottak.

Madarász István gépészeti részlegvezető utalt arra, hogy a csapat már tervezi prototípus járművét is, amivel 2027-ben indulnának először a Shell Eco-maratonon.

Timár András elektronikai részlegvezető szerint áttervezték az új akkumulátor csomagot és átalakították az akkumulátor felügyeleti rendszert, így helyet spóroltak a nyomtatott áramköri panelen, amit a jobb szerelhetőség érdekében át tudtak tervezni.

Halir Szabolcs, az autonóm részleg vezetője elmondta, hogy a csapat az autonóm versenyben a negyedik helyezést érte el tavaly, amit idén javítanának. Az önvezető funkciókat megvalósító szoftverbe ennek érdekében “jelentősen belenyúltak”.

Kitért arra is, hogy a jármű elsősorban a kamera képe alapján tájékozódik, a LIDAR- rendszert csak akadályok érzékeléséhez használják, így nemcsak pontosabb képet kapnak a valóságról, hanem a jármű energiafelhasználását is csökkentették.