Minden korábbinál több elektromos járművet helyeztek forgalomba egy hónap alatt Magyarországon – derül ki az Energiaügyi Minisztérium beszámolójából.

2026 márciusában 4257 gépkocsi kapott zöld rendszámot. E mutató a korábbi legerősebb hónapban sem érte el a háromezer darabot. A bővülés zömét a személyautók adták 3894 darabbal.

A minisztérium közlése szerint összességében már százezer felett jár a zöld rendszámos járművek forgalomba-helyezése. Hozzátették azt is, hogy a nyilvántartás adatai szerint 346 egységgel rekordot értek el a tehergépkocsik is, zöld buszból pedig a háromszázadik állt munkába márciusban.

A kiugró márciusi gyarapodást a kifutóban lévő vállalati támogatási programmal magyarázza a minisztérium.

2026-ban eddig az első három hónapban összesen 9516 jármű kapott zöld rendszámot, míg 2025 egészében 29 510 volt ez a szám.