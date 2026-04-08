Előre utalt, de a traktor sehol, így foglalta összes a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt a csalássorozat, amely az elmúlt időszakban történt a környékükön.

Mint írták egy Győr környéki fiatalember internetes oldalon szeretett volna traktort vásárolni. A kiválasztott ajánlat jónak tűnt, így nem is késlekedett az utalással.

A férfinak semmi sem tűnt gyanúsnak, hiszen az eladó a nevét is megadta, és az ár is kedvező volt, így elutalt 100 ezer forintot előlegként. A traktor azonban nem érkezett meg, így telefonon megpróbálta felvenni a kapcsolatot az eladóval, aki elérhetetlenné vált, és a pénzét sem kapta vissza, így feljelentést tett a rendőrségen.

A rendőrség ezúttal is figyelmeztet: a csalók újabb és újabb trükköket vetnek be, hogy a gyanútlan felhasználók pénzét megszerezzék. Ne utaljon senki előre ismeretlennek, ha nincs hiteles referenciája, és a múltjáról sincs semmilyen információ! Kössön írásos megállapodást vagy szerződést, amely rögzíti a szolgáltatás részleteit! A körültekintő magatartás segíthet elkerülni, hogy áldozatul essenek hasonló csalásoknak.