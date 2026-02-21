Az Auto Plus magazin a szakmában elfogadott séma szerint állítja össze a legmegbízhatóbb autómárkák rangsorát. A felhasználók közvetlenül osztják meg velük legfeljebb 7 éves, 150 ezer kilométernél nem nagyobb futásteljesítményű autójukkal szerzett tapasztalataikat. A beérkezett információkból csak az ország húsz legnépszerűbb márkáját veszik figyelembe.

A francia piac Németország mögött a második legnagyobb az Európai Unióban: tavaly 1,63 millió autó talált itt gazdára, és ezzel az EU piacának 15 százalékát tudhatja magáénak. Az itt szerzett tapasztalatok tehát jó eséllyel vetíthetők ki más nemzeti piacokra is.

Az idei felmérés eredményeit teljes joggal nevezhetjük megdöbbentőnek: a Tesla, amely tavaly még fel sem került a húszas listára, idén megnyerte azt, megelőzve a 2024-es győztes Toyotát. Az amerikai villanyautóknál egyetlen visszatérő, érdemi problémát említettek a tulajdonosok, mégpedig a lengőkarokat, ezen kívül csupán apróságok árnyékolták be a felhasználói élményt.

A Toyota tavalyi elsőségét elvesztve a második helyre szorult, ami annál is meglepőbb, mert a japán márka termékeivel sincs jellemzően gond. A hibrid akkumulátorokat és a gyújtógyertyákat említik a felhasználók, de például az aktuális Prius PHEV gyakorlatilag hibátlan, említi meg a kiadvány.

A lista egyébként tele van hasonló meglepetésekkel, kellemesekkel és kiábrándítókkal egyaránt. A további eredményekről az alábbi Galériában olvashatsz:

