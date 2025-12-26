Tudtad, hogy a burgonyában való vezetés ugyanolyan végzetes a tapadás szempontjából, mint a vastag hóban és jégen való haladás? Nos, mi sem tudtuk, legalábbis addig, amíg meg nem láttuk ezt a videót.

Egy autós, aki a múlt héten egy BMW 4-es Gran Coupe-val próbált haladni Brüsszelben, a saját bőrén tapasztalta meg, milyen csúszósak a keményítőtartalmú zöldségek. Az autója elakadt az utat borító burgonyatengeren.

@parismatch Lors d’une manifestation d’agriculteurs contre les politiques de l’Union européenne, des tonnes de pommes de terre ont été déversées dans les rues de Bruxelles. Une BMW s’est retrouvée embourbée dans les patates, image devenue virale et symbole de la colère du monde agricole. #onregardequoi #actu #bruxelles #agriculture #manifestation ♬ son original - Paris Match

A burgonyahalom az európai gazdák tiltakozásaként került az útra, akik ellenzik az EU-Mercosur kereskedelmi egyezményt.

Az EU és a Dél-Amerikai közös piac (Mercosur) tagjai (Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay) között átfogó társulási megállapodás van, amelynek kereskedelmi része közel 20 éve tárgyalás alatt áll, és célja a vámok csökkentése, a piacok megnyitása, A kereskedelem liberalizálása, piacra jutás javítása, különösen az EU számára az autók és a borok terén, a Mercosur számára pedig a mezőgazdasági termékek eladásának növelése. érdekében. A megállapodás komoly ellenállásba ütközik az EU-n belül, különösen a mezőgazdasági szektor részéről, amiatt, hogy a Mercosur olcsóbb mezőgazdasági termékekkel árasztja el az EU piacát (pl. hús, szójabab), ami versenyhelyzetbe hozza az európai gazdákat.

A burgonya azonban csak a tiltakozás kezdete volt, mivel a résztvevők traktorokkal hajtottak át a városon, tűzijátékot gyújtottak, hogy hangot adjanak nemtetszésüknek.

Látszólag hátsókerék-hajtású a modell, hiszen az első kerekek nagyon hamar kezdenek forgás nélkül csúszni és végig úgy is maradnak, amíg a hátsók kipörögnek. Talán máshogy alakult volna, ha xDrive, azaz négykerék-hajtású modell lett volna. Ami nem lenne meglepő, hiszen manapság a BMW modelljeinek többsége ilyen hajtással készül.

A BMW 4-es Grand Coupe tízféle hajtáslánccal készül, ebből már négy elektromos. három benzines és három dízel. Manuális sebességváltó már nincs hozzá, csupán automatával kérhető.

