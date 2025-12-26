Tudtad, hogy a burgonyában való vezetés ugyanolyan végzetes a tapadás szempontjából, mint a vastag hóban és jégen való haladás? Nos, mi sem tudtuk, legalábbis addig, amíg meg nem láttuk ezt a videót.

Egy autós, aki a múlt héten egy BMW 4-es Gran Coupe-val próbált haladni Brüsszelben, a saját bőrén tapasztalta meg, milyen csúszósak a keményítőtartalmú zöldségek. Az autója elakadt az utat borító burgonyatengeren.

A burgonyahalom az európai gazdák tiltakozásaként került az útra, akik ellenzik az EU-Mercosur kereskedelmi egyezményt.

Az EU és a Dél-Amerikai közös piac (Mercosur) tagjai (Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay) között átfogó társulási megállapodás van, amelynek kereskedelmi része közel 20 éve tárgyalás alatt áll, és célja a vámok csökkentése, a piacok megnyitása, A kereskedelem liberalizálása, piacra jutás javítása, különösen az EU számára az autók és a borok terén, a Mercosur számára pedig a mezőgazdasági termékek eladásának növelése . érdekében. A megállapodás komoly ellenállásba ütközik az EU-n belül, különösen a mezőgazdasági szektor részéről, amiatt, hogy a Mercosur olcsóbb mezőgazdasági termékekkel árasztja el az EU piacát (pl. hús, szójabab), ami versenyhelyzetbe hozza az európai gazdákat.

A burgonya azonban csak a tiltakozás kezdete volt, mivel a résztvevők traktorokkal hajtottak át a városon, tűzijátékot gyújtottak, hogy hangot adjanak nemtetszésüknek.

Látszólag hátsókerék-hajtású a modell, hiszen az első kerekek nagyon hamar kezdenek forgás nélkül csúszni és végig úgy is maradnak, amíg a hátsók kipörögnek. Talán máshogy alakult volna, ha xDrive, azaz négykerék-hajtású modell lett volna. Ami nem lenne meglepő, hiszen manapság a BMW modelljeinek többsége ilyen hajtással készül.

A BMW 4-es Grand Coupe tízféle hajtáslánccal készül, ebből már négy elektromos. három benzines és három dízel. Manuális sebességváltó már nincs hozzá, csupán automatával kérhető.

