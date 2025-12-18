A báránybőrbe bújt farkas, aki valahol a szíve mélyén bárány maradt. Röviden így lehetne körbeírni azt a Volkswagen Bogarat, amelyet egy, a típusra szakosodott német tuningműhely, a Knepper Bugs & More vett kezelésbe.

Mindenféleképpen pozitív, hogy az átalakításnak köszönhetően legalább nem lett az enyészeté – az 1303 RS-E alapjául szolgáló, 1975-ös évjáratú járgányra egy kaliforniai roncstelepről bukkantak rá. Látott szebb napokat is már, mivel az idő vasfoga durván kikezdte a rozsdamarta karosszériát. Azzal, hogy a Knepper csapata egészen Németországig meg sem állt vele, 2016-ban egy hosszú, ám annál látványosabb folyamat vette kezdetét.

Az a Volkswagen, abban a formában, ami volt, megszűnt létezni. Új „szívet” is kapott a megújulás jegyében, nem is akármilyet: nyugdíjazták a fáradt, léghűtéses, 1,6 literes négyhengeres boxermotort, a helyére pedig a Tesla Model S elektromos hajtása került. Teljesítmény tekintetében is új távlatokat nyitott meg a korszerűsítés, ugyanis a több mint 600 lóerő a korábbi érték több mint tizenkétszeresét jelenti, és nem elhanyagolható a mellé párosuló 700 Nm körüli nyomaték sem. 0-ról 100-ra mindössze 2,9 másodperc alatt gyorsul, míg a 220-ig skálázott sebességmérő mutatója jelen körülmények között egészen 190 km/óráig kúszik fel.

Tökéletesen helytálló kifejezés a csúcskategóriás elektromos komponensekből összerakott Frankenstein-szörnyeteg, amivel a Carscoops cikkében éltek. A Tesla-hajtáson kívül a csillogó, hot hatch-esített külső a Porsche 930 kardántengelyeit és a Porsche Taycan 17 modulos akkumulátorát rejti még. A 48 kWh-s akkumulátorcsomag egy töltésnyi energiát körülbelül 250 kilométerre képes beosztani.

Nem tudni, hogy mennyivel növelte a Bogár össztömegét a combosabb hajtás, de az biztos, hogy az eddiginél sokkal izmosabb gép lett belőle. Éppen emiatt nem baj, ha meg is tud állni; erről a Porsche 944-esből átvett fékrendszer gondoskodik.

Ami pedig a felszínt illeti, önmagában a metálkék (Marathon Blue) fényezés telitalálat, a Porsche kerekek és az alacsonyabb hasmagasság révén mégis agresszív a megjelenése. Ezzel szemben az utastér egyszerű és elegáns, a Recaro sportülésektől és a régi sebességváltó menesztésétől eltekintve megmaradtak az eredeti állapotok.

A csapat munkáját igazolja, hogy az idén már 8000 kilométeres, Belgiumon, Franciaországon, Spanyolországon, Portugálián, Luxemburgon és Észak-Afrikán átívelő túrát is teljesítettek vele.

