Ahogy egy iPhone vagy egy liter tej ára is eltérő a kontinens különböző országainak boltjaiban, úgy pontosan ugyanarra az új személyautóra is más és más összegeket írnak ki a kereskedők Európa különféle államaiban. Hiába gördült ki ugyanarról a gyártósorról az adott jármű, és hiába ugyanaz a legutolsó csavarig, amint látni fogjuk, meghökkentően eltérő árakon kínálják őket a szalonok kontinensszerte.

Évtizedek óta Opel Astrából fut a legtöbb a hazai utakon (261 ezer darab az utolsó ismert statisztika szerint), amelynek 1,2-es motorral szerelt, 110 lóerős és manuális váltós változata az alap és ezért a legolcsóbb Európa 22 országában. Sok helyen – köztük volt KGST-országokban – már magasabb szintről, 130 lóerős motorral indul az Astra, de Magyarországgal együtt a nagy többségben még kapható ez a gyengécske változat, ezért ezek árait hasonlítottuk össze, ahogy azt tesszük kétévente rendszeresen.

2024 őszén kedvezőbb helyzetből indulunk neki az összevetésnek, ugyanis a 2022-es 10,46 millió forint helyett ma 9,49 millió forint nálunk ennek a kocsinak a feltételek nélküli alapára. Köztudottan van mozgástér az importőröknél, ezúttal látványosan élt vele a márka forgalmazója. Fontos még megemlíteni, hogy sok helyen lehet ilyen-olyan feltételekkel valamit faragni az alapárból (jellemzően például hitelfelvétellel társítva a vásárlást), de a korrekt összevethetőség érdekében ezektől lecsupaszítva hasonlítjuk össze az országok árait.

Átlagfizetésekben sajnos a legutolsók között vagyunk az unióban, vagyis azonos autóár esetén is többet kell dolgozni egy átlagmagyarnak az átlag szlováknál/osztráknál/spanyolnál… nem sorolunk huszonvalamennyi népet a kontinensről. De vajon az egymillió forint levágása után reálértéken hol áll a sorban most a magyar Astra-ár?

Az öt legolcsóbb ár. Az egymilliós csökkentéssel sem kerültünk be ide

A könnyű összevethetőség kedvéért mindenhol a forintra átszámolt összegeket közöljük, a devizákat a cikkünk hétfői írásakor aktuális MNB-árfolyam szerint váltottuk át. Az euró most éppen 395 forint.

A lista eleje máris erősen elgondolkodtató: fájdalmas leírni, de ettől még sajnos igaz, hogy 2024-ben magasabb az átlagfizetés Szlovákiában, mint nálunk. Az új Opel Astra pedig látványosan olcsóbb a szlovák embereknek és cégeknek, mint nálunk. Sőt, Európa legolcsóbbja.

Ország Alapár forintban 1. Szlovákia 8 291 000 2. Luxemburg 8 744 000 3. Belgium 9 045 000 4. Spanyolország 9 282 000 5. Románia 9 440 000

Romániában is alacsonyabb az új Astra alapára a magyarénál, de ami igazán feltűnő, hogy a tőlünk jóval magasabb átlagbérrel élő spanyoloknál, pláne a sokkal-sokkal gazdagabb Belgiumban és Luxemburgban is olcsóbb. Belgiumban például 1,13 millió forint a nettó átlagbér, a luxemburgos összehasonlítással most ne bosszantsuk magunkat.

A tízországos középmezőny

Jót tett az Astra elérhetőségének a két évvel ezelőtti ár karcsúbbra faragása, habár így is messze van az országban legtöbbek által használt modell értékesítése új autóként az évtizedekkel korábbi dobogótól. A hazai alapár a romániaihoz van a legközelebb, ahogy az unió statisztikái szerint a fizetésünk is majdnem ugyanaz a szint.

Ország Alapár forintban 6. Magyarország 9 490 000 7. Észak-Macedónia 9 645 000 8. Bosznia-Hercegovina 9 829 000 9. Szerbia 9 831 000 10. Bulgária 9 971 000 11. Portugália 10 034 000 12. Ausztria 10 068 000 13. Szlovénia 10 223 000 14. Horvátország 10 260 000 15. Görögország 10 625 000

Nagyon vegyes társaság ez a táblázat, itt van a legtöbb szomszédunk: Ausztriától Szlovénián át Szerbiáig hasonlóak az alapárak. Lengyelországot és a balti államokat nem tartalmazza cikkünk, ugyanis ezekben az államokban már a 130 lóerős változattal kezdődik az Astra-kínálat.

A drágább autókért is kevesebbet dolgoznak Kiszámoltuk, hogy a szlovák és az osztrák hivatalos átlagbérből mennyi hónap alatt jön össze egy vadonatúj Opel Astra. Természetesen nem úgy vesz új autót a középosztály sehol a világon, hogy a fizetése teljes összegét elteszi, de az arányokat így is szépen mutatja az összevetés. A két szomszédunk közül egyik nyugati, másik az egykori keleti blokk tagja volt, az egyik országban magasabb a modell alapára a miénknél, a másikban alacsonyabb. Ausztriában 1,224 millió forintnak megfelelő euró az Eurostat szerint a 2023-as nettó átlagkereset, ebből bő 8 hónap (8,2) alatt össze is jön az új kocsi ára. Ugyanezen statisztika szerint Szlovákiában 406 ezer forint az átlagbér, amiből 20,4 hónapnyi kell az ottani Astra-alapár eléréséhez. Természetesen elvégeztük ezt a számítást ránk vonatkozóan is, aminek az átlagfizetés-adatát pontosan ugyanabból az EU-s adatbázisból vettük, ahonnan a másik két államét. Mi dolgozunk a legtöbbet egy új Astráért: a 396 ezer forintos nettó átlagkeresetet 24 hónapig kellene az utolsó fillérig eltenni (23,96 hónap). Sok szakértő elmondta már, hogy Magyarországon azért 80 százalékos az újautó-vásárlásokban a céges arány, mert az átlagos magyar családoknak egyszerűen nincs erre pénze. Két éve a 17-ik legmagasabb összeg volt a hazai alapár, elvileg a fizetések is nőttek hivatalosan, ezért is írtuk a címben, hogy picit javult a magyarországi helyzet, ha Astrát akar venni valaki. Ettől még továbbra is ez egyik legrosszabb az Európai Unióban.

Ahol a legdrágább az Opel Astra

Az olasz átlagjövedelem is messzebb van százalékosan a magyartól, mint az ottani Astra-ár a miénktől, ám az utána következő országok bérei még messzebb állnak. És az újautó-árak is. Hollandiába vagy Finnországba – ahogy általában a jómódú északi államokba – senki ne menjen új autóért.

Ország Alapár forintban 16. Olaszország 10 902 000 17. Németország 11 024 000 18. Nagy-Britannia 11 604 000 19. Írország 11 966 000 20. Hollandia 12 244 000 21. Finnország 12 341 000 22. Dánia 15 899 000

Két éve Svájcban volt a legmagasabb az alap Astra vételára, a mostani összehasonlításba sajnos nem tudjuk bevenni őket, ugyanis a 110 lovas változatot már nem árulják. Van itt azonban egy meghökkentő ár, Dániában szinte duplaannyiba kerül az Opel kompaktja, mint Szlovákiában.