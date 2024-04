Mi alapján cserél alkatrészt egy autóban a szerelő? Honnan tudja, hogy mi lehet a hibája? Végtelen olyan helyzet lehetséges, amikor a hiba megállapítása nem rendezhető le annyival, hogy rámutatunk egy alkatrészre, hogy az a rossz, majd kicseréljük. A hiba millió helyről eredhet, okozhatják olyan alkatrészek, amikre nem is gondolnánk, ezért a diagnosztika, a javítás előtti pontos hibafeltárás elengedhetetlen.

Ez a folyamat önmagában órákat, bonyolultabb hiba esetén napokat is igénybe vehet még egy tapasztalt szerelőnek is, ez pedig pénz, és ezalatt az autó még nem javult meg. Viszont járhatunk rosszabbul is, ha pontos diagnosztika híján a szerelő alkatrészeket cserélget az autón a mi költségünkre, és lehet, hogy a hiba forrásához semmi közük nem lesz.

Ezért fontos a pontos diagnózis felállítása és a hiba feltérképezése. Miután az autók a 90-es évek óta folyamatosan csak összetettebb, bonyolultabb, részletesebb elektronikai rendszerekkel működnek, a hibafeltárás is egyre bonyolultabb. Ezzel azonban a szükséges szerszámok, diagnosztikai eszközök, számítógépek, tabletek is lépést tartanak, és ma már bárki vásárolhat otthonra is egész korrekt összegért profi diagnosztikai eszközt.

A hibatörlés nem diagnosztika

Hibakódokat kiolvasni a legolcsóbb eszköz is tud, de az nem diagnosztika. A hibakódok, amiket az autó kiír, puszta utalás arra, hogy valamiért az adott ponton nem működik jól a motor, nem mér jó adatokat egy szenzor. Ugyanakkor a motor attól még nem javul meg, ha az adott ponton végezzük el az alkatrészek cseréjét.

Ahhoz, hogy pontos legyen a diagnosztika, méréseket kell végezni, erre viszont már csak a komolyabb eszközök képesek. A Diag-G webshopjában elérhető Launch X431 Pad V készülék már olyan aprólékos mérésekre is képes, olyan részletes élő adatok vizsgálatára is szolgál, amivel egy hozzá értő szerelő képes a legrejtettebb hibákat is feltárni. Sokszor csak az élő adatok méréséből derül ki, hogy melyik alkatrész működik rosszul, és miért mutat hibás értékeket egy adott szenzor.

250 000 forinttól egymillióig

Minden diagnosztikai eszköz más-más felhasználáshoz passzol. Hibakódok olvasására, törlésére, funkciók visszaállítására, mint az olajcsere-periódus nullázása, szerviztörténet rögzítése vagy az elektromos kézifék kalibrálására, egy kisebb eszköz is alkalmas. A rejtettebb hibák feltárásához viszont már fontos a gyors kommunikációval dolgozó, így pontos élő értékeket mutató összetettebb eszköz.

Ehhez persze az is kell, hogy tudjuk, mit látunk a képernyőn. Egy laikusnak nem mondanak szinte semmit a hibakódok és a diagramok, de egy diagnosztikával foglalkozó szerelő, mint Domoszlai Dávid képes olvasni egy ilyen gép által mutatott adatokból. Ezért mentünk el az ő műhelyébe, hogy megmutathassuk nektek, miről szól egy modern autó hibafeltárása, miből derül ki, hogy pontosan mi baja van az autónak, ami egy nap csak egyszer rossz, aztán egész nap semmi baja.