„Nemrég vettem egy szép, használt Toyotát, lábon jöttünk vele haza az ország túlsó sarkából. Minden kifogástalanul működött” – kezdi történetét Balázs, akinek sajnos nem tartott sokáig az öröme. Két nap múlva a kormányablaknál szembesült vele, hogy a központi rendszerben nincs regisztrálva az autó pár hónappal korábbi, vagyis meglehetősen friss műszaki vizsgája.

„Telefonos megkeresésemkor derült ki, hogy nem vagyok egyedi eset, sőt az itteni kormányablakban is említették, hogy a helyi vizsgabázison is volt hasonló eset. A Jármű Szolgáltatási Platformról (JSZP) letölthető pdf.-je egyrészt azt jelzi, hogy nincs érvényes műszakija, de pár oldallal lejjebb, meg már említi a friss műszaki vizsgát és az érvényességét” – mond egy érdekes hibát a JSZP-ről is. Sajnos nem egyedi eset.

Balázst elmondása szerint azóta többször kivették már a forgalomból a rendőrök, hogy hát érvényes műszaki nélkül autózik. „Sajnos hiába telefonálgattam, minden érintett csak azt tudta közölni, hogy nincs jogköre javítani a hibát.”

Jó és hasznos dolog a JSZP, de sajnos nem hibátlan

Remek ötlet volt pár éve létrehozni ezt a platformot, ahol a használt autót vásárolni akarók egy rendszám beütésével utána nézhetnek a kiszemelt jármű hazai történetének: a műszaki vizsgák és az eredetiségvizsgálatok során rögzített adatok igen hasznosak lehetnek. A külföldről frissen behozott kocsikról sajnos és értelemszerűen nincsenek itt infók, de ennek ellenére mindenkinek ajánljuk a böngészést az állami statisztikák szerint egyre népszerűbb oldalon.

Összesen 19 489 703 lekérdezést indítottak az érdeklődők csak 2022-ben – tudtuk meg a Belügyminisztériumtól (BM). A tavaly rekordot döntő rendszer használatát mutatja, hogy a 2019-es indulástól múlt év végéig immár 64 258 313-ig jutott a lekérdezések száma, esztendőkre bontva egyértelműen látszik a platform igénybevételének emelkedése.

Év Lekérdezések száma 2022 19 489 703 2021 17 504 424 2020 15 542 997 2019 11 721 189

A közel húszmilliós lekérdezés ellenére 219 619-en vették igénybe először a JSZP-t tavaly, ez mindösszesen bő egy százaléka az adatkéréseknek. Ezt az arányt úgy is lehet olvasni, hogy a szolgáltatást legnagyobbrészt rendszeresen visszatérő érdeklődők használják egyre nagyobb számban, ők személyenként és átlagban meglehetősen sok jármű adataira kíváncsiak. Csak idén az első félévben már 12 315 494 lekérdezés volt, ami új csúcs, napi átlagban döbbenetes, 67 297 darab adatigénylés.

Mi is egyértelműen ajánljuk a JSZP használatát, annak ellenére, hogy felhúzott szemöldökkel és meglepetten hallottuk nemrég egy autóvizsgálattal foglalkozó szakembertől ennek az ellenkezőjét. „Ááá, a JSZP-t ne nézd, tele van hibával.”

Ezt mi nem így gondoljuk, azonban mikor e sorok szerzője a közelmúltban elkezdett használt autókat nézegetni, hamar érdekes fotókra bukkant az oldalon.

A JSZP egyik legnagyobb erénye a hazai szervek által megvizsgált járművek futásteljesítményének a rendszeres rögzítése. Minden egyes műszaki vizsgán, és a tulajdonosváltások alkalmával az eredetiségvizsgákon is lejegyzik (és lefotózzák) ezeket a szakik, aztán a számok felkerülnek az oldalra, ahol egy grafikon is mutatja szépen a változást. Ennek ugye folyamatosan felfelé kell húzni, hiszen normális esetben hónapról hónapra egyre több kilométert teljesítenek az autók.

Sajnos mi találtunk olyan grafikont is, amelyen 58 ezer kilométerről hirtelen 19 ezerre esett a vonal. Óóó, pedig milyen szép autó… De itt valami történt. Mutyiszag van. Ezt tekerték. Vagy motorcsere volt? Ilyen fiatalon? Ami biztos, hogy gyanút ébresztett, hiszen ez nem normális egy fiatal kocsinál.

Óriási szerencsére volt kép arról a bizonyos vizsgálatról feltöltve (pontosabban az óraállásról), amikor a 19 ezres adatot rögzítették. Meglehetősen ledöbbentünk, mikor megláttuk: a napi kilométerszálálót fotózta le a kocsit vizsgáló szakember. Ez ennél a konkrét esetnél két dolgot biztosan jelent:

semmi gond a kocsival, nem tekerték, nincs mutyi

egy járművizsgálattal/ellenőrzéssel foglalkozó szakember egészen amatőr hibát vétett, amivel gyanút ébresztett egy teljesen rendben lévő autóval szemben.

Egyúttal ismét egy hasonló hiba a JSZP-n, mint Balázsé. A platformon elérhető egyik információ ellentétes a valósággal.

Évente 200-250 bejelentés, 40 bűncselekmény, 1 vádemelés Sajnos vissza-visszatérően érkeznek a szerkesztőségbe levelek gyanús óraállásokról, aki ilyet tapasztal, annak lehetősége van az eltérést (vagy bármilyen hibát) jelezni a BM felé. „Az ügyfelektől érkezett jelzések alapján a járműnyilvántartás érintett adatai a rendelkezésre álló iratok alapján minden esetben felülvizsgálatra kerülnek” – válaszolta korábbi megkeresésünkre a tárca. Évente 200-250 ilyen jellegű bejelentés érkezik a minisztériumba, amit nyugodtan nevezhetünk jelentéktelen számnak. A 20 millió lekérdezéshez és ahhoz képest is minimális, amennyire jellemzőnek gondolja az átlag magyar használtautó-vásárló az óratekerés jelenségét idehaza, vagyis az autó értékének – kínálati árának – bűncselekménnyel való növelését. Amennyiben a rendőrségi adatokat nézzük, mintha minden rendben lenne, és csak kivételes esetben fordulna elő Magyarországon a járművek órájának a manipulálása. Sőt, egyre kedvezőbb képet festenek a hazai használtautó-piacról a hivatalos statisztikák, ugyanis a „rendőri eljárásban regisztrált gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett érték meghamisítása bűncselekmények száma” mindössze 39 volt tavaly. Év Bűncselekmények száma Vádemelések száma 2022 39 1 2021 47 2 2020 58 2 Eközben csak személyautóból 830 ezer darab cserélt gazdát idehaza 2022-ben, vagyis az adásvételeknek észrevehetetlenül kicsi százalékánál bukott ki a törvénytelen ügyeskedés. Még ennél is meglepőbb a vádemelések száma: mindösszesen egyetlen ügy jutott idáig tavaly.

Mit mond a Belügyminisztérium a fotókra? És mit mond az ügyvéd?

Elküldtük a rozsdás motorszám-fotók mellett a napi kilométerszámláló képét is a minisztériumba, és rákérdeztünk, hogy miként lehetséges ilyen motorszám-fotókat feltölteni? Másrészt miként fordulhat elő, hogy ezzel foglalkozó szakemberek rossz óraállást fotóznak le, így a hibájukkal gyanússá tesznek egy járművet, akár annak a tulajdonosát?

„A kifogásolt képi anyagokat a jármű eredetiségvizsgálata és a műszaki megvizsgálása során a vizsgálatot végző személyek készítik és töltik fel a nyilvántartásba, így ezzel kapcsolatban a vizsgálatokat felügyelő szervek tudnak érdemben választ adni.” Majd leírták, hogy a műszaki vizsgálatokkal kapcsolatban az Építési és Közlekedési Minisztérium az illetékes.

Ezután kérdeztük is őket, mire visszadobták a labdát a BM-nek. „A Jármű Szolgáltatási Portállal (sic!) kapcsolatos megkeresésében a Belügyminisztérium az illetékes” – így a válasz. Erre megírtuk, hogy ők küldtek minket a közlekedési minisztériumhoz, mert oda tartozik a műszaki vizsgáztatás, és újból kértünk választ az elküldött fotókkal kapcsolatban, de az nem érkezett.

Megkerestük Gombolai Évát, a D.A.S. csoportvezető jogászát, aki szerint igenis van gazdája és felelőse az állampolgárok tulajdonát képező járművek adatainak.

„Egyfelől a rendőri ellenőrzések, másfelől a jármű értékesítése az a két fő esetkör, ahol a helytelen adatok kifejezett anyagi károkat okozhatnak az üzembetartónak. Jogi oldalról nézve így az a fő kérdés és kiindulópont, hogy ki felel az adatok helyességéért. Az adatkezelési és hatósági feladatokat a közúti közlekedési nyilvántartó szerv, rövid és közkeletű nevén a Nyilvántartó végzi. Minden alkalommal, amikor a JSZP-n keresztül lekérdezi valaki a jármű adatait, a Nyilvántartó engedélyezi a lekérdező részére a közvetlen hozzáféréssel történő adatszolgáltatást” – mondja a szakjogász.

Rendben, de mit tehetünk a hibák kijavításáért?

Gombolai Éva szerint „fontos, hogy a Nyilvántartó kezeli a nyilvántartás adatállományát és biztosítja a nyilvántartásban kezelt adatok helyességét. Mint minden adatbázis esetében, sajnos nem zárható ki hiba, de a feltárt adathibák megszüntetése érdekében a Nyilvántartónak intézkednie kell. Ezt megteheti az érintett szerv útján vagy saját hatáskörben is. Van tehát illetékes szerv, akinek jogszabályban rögzített feladata a hibák kijavítása. Mindenképpen azt javaslom ezért az Olvasónak, hogy jelezze a kijavítás iránti kérelmét, jelen esetben így a Belügyminisztériumig is menjen el, ahol a Nyilvántartások Vezetésért Felelős Államtitkárság lehet a segítségére.„

Megkérdeztük természetesen a BM-et is, akik szintén a hibák kijavításának elindítására buzdítanak mindenkit, nyilván mindannyiunk közös érdeke, hogy még jobb, még pontosabb legyen az adatbázis.

„Abban az esetben, ha a jármű tulajdonosa eltérést, hibát tapasztal a JSZP nyilvántartás adataiban a lekérdező felületen megjelenő „kapcsolat” feliratra kattintva van lehetőség a hiba jelzésére. A levélben meg kell adni a rendszámot és az eltérő adatokat. A Nyilvántartó felveszi a kapcsolatot az adott nyilvántartást vezető szervvel.”