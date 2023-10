Az elmúlt évtizedek gazdag termésében turkáló visszatekintő rovatunkban az MTI adatbázisára támaszkodva nézzük át az elmúlt 10-20-30 év érdekes híreit, beszámolóit. Az aktuális év azonos időszakából merítünk, és válogatjuk ki az újraközlésre érdemes anyagokat.

1993 – A jövő autója elektromos és elkerüli az ütközést

1993. október 24. (MTI-kg-pan.) – Az elektromos, a hidrogénnel hajtott, a hibrid, vagyis benzin és valamilyen alternativ üzemanyag keverékével hajtott autók tucatjait mutatják be a tokiói autóshow-n. A jövő kocsijai, az úgynevezett koncept autók azonban nemcsak a meghajtás módjában szolgálnak újdonsággal.

A Nissan AQ-X fantáziaautójának orrába olyan radart szereltek, amely állandóan méri a változó sebességű autó és az előtte lévő tárgyak közti távolságot és összeütközés veszélye esetén jelez a vezetőnek.

A rendszer képes éjjel is felismerni a gyalogosokat. A Nissan jövő generációs sportautója fáradtság mérő készülékkel rendelkezik. Kamera figyeli a vezető arckifejezésének változását, főképp a szem mozgását és ha a készülék észleli, hogy a vezetőm elálmosodott, hangot ad, egyidejűleg pedig az álmosságot mérséklő illatot is kibocsát.

A japán gyártók szinte mindegyike más-más ütközést elkerülő rendszert épített be tanulmányautójába. Ezek nem csak a veszélyre figyelnek föl, hanem maguk is cselekszenek, szükség esetén lefékezik és leállítják az autót, ha a vezető elmulasztaná a fékezést.

A Mazda HR-X2 jelű autója szintén rendelkezik ütközést megelező rendszerrel, azzal a plusszal, hogy a kocsira helyezett kamera meg az út szélére festett fehér vonalat is érzékeli és, ha a

vezető a hangjelzésre sem ismeri föl a veszélyt, az autót a helyes irányba kormányozza.

Ugyanez a gyártó másik újításával már az útépítők fejlesztésének ad irányt. A kocsi úgy képes felismerni az útra festett jeleket, akárcsak a pénztárgép vásárláskor az árun lévő kódot, feltéve, ha az útjeleket mágnesesen érzékelhetővé teszik.

Ha a vezető figyelmen kívül hagyja az útkereszteződésnél lévő stopjelet és továbbhajt, a rendszer vészjelző hangot ad és megállítja az autót.

A kisebb autógyárak is több újdonságokkal rukkoltak ki. A Suzuki, amely az Esztergomban gyártott típust is kiállította, a jövő autói között mutatta be EE-10 jelű kocsiját. A kocsi elejében rejtőző akkumulátor hajtja ezt a városi kocsit, amely hibrid üzemelésű, szükség esetén a 660 köbcentis motor metanolhajtásra is átállítható.

2003 – Vakon vezetett a német mágus

Innsbruck, 2003. október 7., kedd (MTI-Panoráma) – Bekötött szemmel tette meg autóján a tiroli Rübezahl menedékházhoz vezető 5,4 kilométeres méteres utat egy német mágus. A 31 éves férfi célhoz érve kifejtette: bár jól ment vakon a vezetés, egyszer elég volt belőle, mert idegeit azért megviselte a dolog.

Thorsten Trotman mellett három kalandvágyóm férfiú foglalt helyet a limuzinban, amelyet óránként 10-20 kilométeres sebességgel vezetett a mágus, méghozzá kanyargós, helyenként meredek, kavicsos erdei úton. A vakon vezetőnek ugyancsak oda kellett figyelnie a számos fordulóra és a lejtős útszakaszokra, de végül a mérleg kedvező volt: csak egyetlen esetben hajtott rá egy

kőre, és egyszer sem hajtott le az útról.

Másnak is eszébe jutott azóta a nagyszerű ötlet:

Az út mentén 27 őrszem gondoskodott az autó biztonságáról. A vezető mellett ülő vakvezető figyelmeztette Thorstent, ha túl kicsi volt az oldaltávolság egy őket előző autótól, vagy ha autók

parkoltak az út szélén. (Hogy a többi autósokat figyelmeztette-e valaki, s hogy volt-e szembejövő forgalom, nem derül ki az APA híréből.)

A vakon vezető két héten át készült tágra nyitott szemmel az útra, hogy ne hagyja el a vakszerencse. “Jól megjegyeztem, hogy milyen” – mondta a rajna-vidéki férfiú.

A kalandra azért vállalkozott, mert remélte, hogy a nem mindennapi teljesítmény jó reklám lesz bűvészmutatványaihoz.

2013 – Kínában kezdődik a zöld átállás

Kína “zöld autók” bevezetését kezdte meg 28 városban, valamint egyes települési csoportokban – jelentették be kedden Pekingben. A programot központilag támogatják, az összegeket 2013 és 2015 között fogják folyósítani a vásárlóknak és a gyártóknak.

A városok listáján a tartományi székhelyek és a központi igazgatású nagyvárosok mellett ott van például a kelet-kínai Ningpo vagy a dél-kínai Sencsen. A kísérleti szerepre pályázatokat kellett beadni.

A támogatandó járművek elektromos autók, hálózatról tölthető hibrid elektromos járművek és üzemagyagcellás modellek. Az elsődleges vevők kormányzati szervek, közhivatalok és a tömegközlekedési vállalatok.

Az új energiával hajtott járművek népszerűsítése 2009-ben kezdődött Kínában, kísérleti jelleggel a tömegközlekedésben. 2012 végéig összesen 27 800 ilyen jármű futott 25 városban, 80 százalékuk volt autóbusz.

A nagyvárosokra vonatkozó, korábban bejelentett kedvezményekről annyit közöltek, hogy a kormány 60 ezer jüant (2,2 millió forint) vállal át a támogatott autókat – köztük hidrogén hajtásúakat – vásárlóktól az árból. A kormányzati segítségre elsősorban azért van szükség, mert a “zöld autók” ára igen borsos, átlagosan 200 ezer jüan (7,2 millió) forint felett van.

Kína a támogatással a nagyvárosokban egyre inkább tarthatatlanná váló levegőszennyezést igyekszik enyhíteni. 2017-re a tervek szerint kevesebb mint 6 millió autó és ebből 200 ezer elektromos jármű lesz Pekingben. Ha az elképzelések megvalósulnak, a belvárosban ötvenméterenként lesznek nyilvános töltőállomások.