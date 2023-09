Autók, amiknek még volt lelkük

Ha unod az agyonelektronikázott, a gyalogosvédelem és a légellenállás miatt szinte teljesen egyformára butított modern autókat, hánysz az érintőképernyőtől, és a halálba kerget a start/stop rendszer, akkor itt a helyed.

Második alkalommal rendezték meg Keszthelyen a Festetics Concours d’Elegance veteránautó-szépségversenyt, ahol különleges, régi járműveket csodálhattak meg, akik kilátogattak a kastélykertbe. A rendezvény autós támogatója a Maserati Wallis Motor volt, akik a veterán autók közé becsempésztek pár elegáns, modern típust is.

Persze a rendezvény szellemiségéhez híven nem maradhattak ki a régi Maseratik sem – nem volt nehéz a márka jövőre már 110 éves történelmének néhány érdekesebb példányát elhozni a szépségversenyre – amelyeket a Maserati Owners Club lelkes tagjai tartanak életben és ők is hozták magukkal ezeket a ritkaságokat. Meg is mutatjuk őket.

A Maserati stand legidősebb példánya ez a Mistral 3700 Coupé, ami különösen ritkának számít. A világon mindössze 948 darabot gyártottak belőle, 1963 és 1970 között. Orrában soros, hathengeres 3485 köbcentis motor dolgozik, csúcsteljesítménye 235 lóerő. Áramvonalas, izgalmas formája Pietro Frua olasz designer nevéhez fűződik.

A Maserati az 1960-as évektől jó ideig nem gyártott kabriót, a Carozzeria Zagato által tervezett Spyder volt a nagy visszatérés. Ez a piros példány 1986-os évjáratú, 2,5 literes V6-os biturbo motorral és automatikus váltóval felszerelt példány. Kasztnija mai szemmel nézve valószínűtlenül könnyű, mindössze 1080 kg-os, motorja 192 lóerős és legfeljebb 215 km/h-s sebességre volt képes.

Évjáratban nem járunk messze az 1989-ben megjelent Shamal-lal sem. Gyártásának két éve alatt mindössze 369 darab készült ebből a változatból. A Gandini karosszériás, 3,2 literes, két turbómotoros autó V8-as motorja hagyományosan 90 fokos, négy vezérműtengelyes, hengerenkénti négy szelepes. 6000-es fordulaton 326 lóerő leadásra képes, a 0-ról 100-ig tartó sprintet 5,4 másodperc alatt tudja le, csúcssebessége 260 km/h.

Vezetni egyáltalán nem könnyű, a kézi váltó, az aránylag nagy teljesítmény rövid tengelytávval párosulva olyan embert kíván, aki tud vezetni. Természetesen ABS, vagy menetstabilizáló, vagy más vezetőtámogató elektronikának nyoma sincs az autóban. Viszont a futómű keménységét már ebben az időben lehetett gombokat nyomogatva állítani.

Különleges darab a Quattroporte IV is, ez a modelltípus utolsó 50 darabjának egyike. Ezek a japán Maserati-kereskedő, a Cornes&CO. megrendelésére készültek, jellegzetességük, hogy kizárólag ezeknek a C-oszlopán található Maserati-jelvény. Az 1999-es gyártású, 2,8 literes motorral szerelt autó Japánból Hollandián keresztül jutott a jelenlegi magyar tulajdonosához. Motorja 284 lóerős, 100 km/h-ra 5,9 másodperc alatt gyorsul, végsebessége 260 km/h. Érdekessége még az is, hogy bár Japánból érkezett, a kormánya baloldalon van.

A Quattroporte V már szinte mai darab, 2009-es gyártmány, kivételesen nagy, háromméteres tengelytávval. Motorja a szokásosnál hátrébb került, míg az elektronikus automata váltót a differenciálművel együtt a hátsó tengely elé építették, amitől kivételesen jó súlyelosztású lett az autó.

Motorja 4,7 literes V8-as, szívó rendszerű és 431 lóerőt ad le. A több mint 5 méter hosszú autó 5,2 másodperc alatt gyorsul 100-ra, csúcssebessége 285 km/h.

Különleges az 1998-tól gyártott, Giugiaro által tervezett, a korábbi, jellemzően szögletes Maserati formatervvel, íves, lágy vonalakat kapott 3200 GT is: motorja részleteiben új fejlesztésű volt, vezetését pedig már ABS és ASR is segítette. A típus hátsó lámpái is jellegzetesek, amelyeket “banánlámpának” vagy “kiflinek” is neveztek. Motorjának teljesítménye 386 lóerő, végsebessége 280 km/h. A 2000-es gyártású jármű nem a kora, hanem ritkasága miatt került be a válogatásba.

De a Maseratikon kívül is volt mit nézni a Festetics kastély kertjében. Mindenki megtalálhatta a neki szimpatikus modelleket, típusokat.

Aki a luxushoz, eleganciához vonzódik, az nézhetett Rolls-Royce-ot, vagy szépen felújított Mercedes-t, vászontetős BMW-t, vagy éppen nyurga Jaguar-t is.

Nem hagyták az út szélén a pártállami időket – legalábbis járműipari szempontból – visszasíró látogatókat sem, ők olyan állapotú Csajkát nézhettek meg kívül belül, amilyen előállítására a szovjet ipar 1976-ban – ekkor készült ez a példány- egészen biztosan nem volt képes.

Akinek a furcsa, csónakszerű brit sportkocsik jelentenek sokat, azok MG-ken legeltethették a szemüket, és kalandos életű, a háborút épp megúszó, de utána az aknamentesítőknél szolgáló, alaposan átalakított, de végül persze szintén csodálatosan rendbe tett Steyr is egészen közelről volt megtekinthető. Ha idén lemaradtál róla, jó eséllyel jövőre bepótolhatod.