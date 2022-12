Évek óta az elektromos hajtáslánccal szerelt modellek dominálnak a soron következő esztendő újdonságait bemutató összeállításokban, ezúttal sem lesz másként. De most mintha egy utolsó, látványos rohamra indulnának az európai értékesítésekben drámai visszaesést produkáló benzinesek, mielőtt végleg kimúlnának. Vagy inkább csak egyedi, tényleg utolsó lépések ezek az iparág egyes nagy neveitől? Ami biztos, hengereket és kipufogókat már csak keveseknek kínálnak sok pénzért.

Szubjektív 2023-as válogatásunkban sok helyen premier-dátum nélkül írunk a jövő év újdonságairól, ugyanis az iparág számos fájó sebtől vérzik, nemigen mernek tutit mondani a forgalmazók, mert nemigen tudnak.

Audi Q6 e-tron és Q6 Sportback e-tron

Na, tessék! Az Audi legnagyobb szabadidő-autójának tekinthető Q6 – amely ugye valójában egy Volkswagen Atlas – a tudomásunk szerint sosem lesz kapható Magyarországon, hiszen Kínában készül Kínának. Ráadásul nagy fogyasztású benzines. Ám az importőr Porsche Hungáriától kapott friss infók szerint Q6 e-tron néven és két változatban jön majd egy (na, jó: két) elektromos, minden bizonnyal dizájnos behemót az európai piacra október táján. Sajnos hivatalos kép/rajz még nincs róluk, SUV-osabb formában sanszosan erre az A6 e-tronra hasonlítanak majd.

BMW XM

Na, tessék, 2.rész! Itt egy vadonatúj M-es modell a BMW-től, amely nem egy létező autó tesztoszteronos változata, hanem teljesen önálló fejlesztés. Teljesen új és egyedi jármű. Nem kupé, nem szedán, nem benzines, hanem plug-in hibrid szabadidő-autó. Orrában az M5-ből ismerős – már akinek – 4.4 V8-as blokk áthangolt verziója dolgozik majd 489 lóerővel és 650 Nm-rel, a váltóba pedig egy 197 lóerős (280 Nm) villanymotor kerül. A rendszerteljesítmény így 653 lóerő és 800 Nm, de később lesz egy Red Label kivitel is 748 lóerővel és 1000 Nm-rel, aminél még nem készült erősebb utcai BMW. A világító vesékkel érkező modell formájáról sokat beszélünk még.

Citroën C4 X

Furcsa szerzet ez is, jóval alacsonyabb árkategóriában. Olyan kompakt modell, amely egyszerre szedán, ferdehátú és crossover, a C5 X-nél arasznyival rövidebb karosszéria ellenére bőséges hellyel az utasoknak és a csomagoknak egyaránt. A C4 X orrában benzines, dízel és elektromos motor is lesz, utóbbi bemutatásakor 136 lóerős volt, de nagy az esélye annak, hogy ezt idővel lecserélik az új generációs, immár házon belül fejlesztett és gyártott, 156 lóerős változatra.



Ferrari Purosangue

A négyajtós Ferrari önmagában véve is hatalmas szenzáció, ám a Purosangue (azaz telivér) esetében ehhez sportkocsihoz mérten magas építésmód is társul. Ám a Ferrari szerint a képen látható tárgy nem is szabadidőjármű, a Vezess újságírója egyedüli magyarként tesztelhette, cikkünkben kitérünk a kategórianév használatára is. Az ajtók számán és a hasmagasságon kívül más újdonság is van az autóban: ilyen az aktív felfüggesztés, amely ráadásul állítható hasmagasságot is eredményez. A hátsó oldalajtók hátrafelé nyílnak, a csomagtartó közel 500 literes, az erőforrás viszont klasszikus V12-es szívómotor, 725 lóerővel. Tizenkét henger, hangos kipufogók, bolygópusztítás és…, sorban álló, hosszú-hosszú időn át várakozó vevők.

Ford Mustang

A megszokott, eltéveszthetetlen formajegyeket vadonatúj stíluselemekkel társítja a Ford Mustang hetedik szériája. 2,3 literes, soros négyhengeres turbómotorja új fejlesztés, az 5.0 V8-ast pedig nem csak átdolgozták, de két teljesítményszinten fogják kínálni – az erősebbik abban a Dark Horse kivitelben teljesít majd szolgálatot, amely a motorsport világába visszatérő Mustang versenyverziójának alapjául is szolgál majd. A 12,4 colos digitális műszeregység akár régi Mustangok analóg óráit idéző grafikával is meg tudja jeleníti az adatokat, a központi érintőképernyő 13,2 colos.

Honda Civic Type R

Nyilván tűkön ülnek a megrendelők, pedig “csak” a közvetlen előd alapos továbbfejlesztéséről van szó a kissé unalmas új kaszni alatt: javult a fékrendszer, a hűtés, és persze a motor is. 329 lóerő 6500-as fordulaton, kétezres, turbós benzinmotor, elsőkerék-hajtás, hatfokozatú kézi sebváltó, 5,4 másodperc alatt éri el a 100-at. Új ellenben a vázszerkezet, a karosszéria, az aerodinamika, így a Civic Type R nemcsak erősebb lesz, mint valaha, hanem várhatóan vezetni is élvezetesebb és könnyebb. Pár hete megkaptuk a magyar árát is, ilyen összeget sem láttunk még a modell közelében: 23 990 000 forint. Csak egy tízezrest kap vissza 24 millióból, aki megrendeli (feltéve, hogy fehér színben kéri, a piros és a kék metálfény ugyanis feláras, plusz az egyebek szintén).

Hyundai Ioniq 6

A Hyundai elektromos platformjára épülő második modell megosztó formaterve a ma kapható egyik legáramvonalasabb karosszériát eredményezi, ez pedig csendes és hosszú utazást ígér. A hatótávolság akár 614 kilométer is lehet, az energiafogyasztás mérhetően kedvezőbb az Ioniq 5-ösénél. A retrofuturisztikus Ioniq 6-os az első Hyundai, amelynek fedélzeti rendszereit vezeték nélküli szoftverfrissítés tartja naprakészen. Élőben valószínűleg párszor körbe járjuk majd az első találkozáskor, másnak ez sem kellett a szerelemhez. Pár hete négy európai országban meg lehetett rendelni a 2500 darabos limitált első szériát, amit mindössze egy nap alatt szétkapkodtak.

Jeep Avenger

Házon belül fejlesztett és gyártott elektromos hajtáslánccal érkezik a Jeep több szempontból egyedi szabadidő-autója: a márka legkisebb kocsija lesz és az első villanyautója. A városi szabadidőjárművek (B-SUV) szegmensében nehéz kitűnni a hatalmas tömegből, a 408 centis Jeep ezért arra feküdt rá, amiben a legjobb: 20 centiméteres szabad hasmagasságot, 20 fokos első és középső, valamint 32 fokos hátsó terepszöget adott a kocsinak. A terepalkalmasságot 6 állásba kapcsolható üzemmódváltó, valamint ereszkedésszabályozó rendszer erősíti, viszont összkerékhajtás nincs. A Peugeot 208 és a DS 3 után a vadonatúj Jeep Avenger is megkapja azt a 115 kW-os (156 LE), 260 Nm-es villanymotort, és azt a 400 V-os, 54 kWh-ás akkumulátort, amelyeket már a Stellantis-csoport leányvállalatai fejlesztettek és gyártottak Franciaországban.

Maserati GranTurismo

A két teljesítményszinten (490 vagy 550 LE) elérhető 3.0 V6-os benzinmotor mellett mi más, mint az elektromos GranTurismo Folgore verzió az új generációs túrakupé legnagyobb szenzációja. És tényleg más szint teljesítményben. A 800 lóerős maximumot három villanymotor dobja össze. A fejlett vezérlés jóvoltából a közel ötméteres autó hátsó- és összkerékhajtásúként egyaránt viselkedhet. A padlóalagútban felhalmozott akkucsomag jóvoltából az üléseket sportosan mélyre tudták beépíteni.

Mercedes EQE SUV

Magyar szépérzék is formálta a Merci elektromos modellcsaládjában a felsőkategóriás példányok külsejét, belülről meg elég kiemelni a műszarfal nevezetű, közel másfél méteres üveglapot a három óriási kijelzővel. A márka legújabb szabadidő-autójának a 486 centis hossza, 194 centis szélessége és a 168 centis magassága is vonzza majd a tekintetet a hazai települések utcáin, az utasok a 303 centis tengelytáv kivételes kényelmét élvezhetik. Az alaktényezője 0,25, hatótávja maximálisan 596 kilométer, feltéve, ha nem a legerősebb változatoknak tapossa a szerencsés tulajdonos, ugyanis 292 lőerőtől indulva akár 687 lőerős AMG kivitel is elérhető lesz 3,5 másodperces százas sprinttel. Itt érdemes visszagörgetni az “új világ” elektromos termékétől (ami csak egy böhöm, 2,6 tonnás szabadidő-autó) a “régi világ” benzines termékéig, a Type R-ig (ami sportkocsi). És bár úgy 1000 kilóval könnyebb a Honda, 5,4 másodperc alatt éri el a százat. Ha ezek egyszer egymás mellé kerülnek egy lámpánál, bő féltávig ér csak a Type R, mire a következő pirosnál már lassít az EQE SUV.

Opel Astra-e

Az Opel hazai forgalmazója szerint 2023 tavaszától gyártják az első teljesen elektromos Astrát. 2023-tól ilyen is lesz a világon. Az idén bemutatott hatodik generáció francia alapokra épült, létezik belőle hibrid is, de a Stellantis villanyos hajtásláncával lesz igazi újdonság. Pláne kombi változatban, amelynek nem sok közvetlen konkurense lesz. Aksija 54 kWh-s (valósan 51), WLTP-s hatótávja 416 kilométer, míg az ígért átlagfogyasztása 12,7 kWh/100 kilométer.

Peugeot 408 Fastback

Karakterében a Citroën C4 X-et idézi (közös alkatrészekben bizonyára ennél erősebb a kapcsolat), ám hangsúlyait máshová helyezi a Peugeot. Később készül majd belőle tisztán elektromos verzió is, a Peugeot 408 azonban egyelőre kétféle plug-in hibriddel indít a piacon, 180 és 225 lóerővel. Ezen kívül lesz egy 1,2 literes benzinmotor is 130 lóerővel. Tudomásunk szerint sem sportverzió, sem összkerékhajtás nem szerepel a tervek között a márcisuban bevezetendő modellnél.

Rolls Royce Spectre

Újabban nem győzi hangsúlyozni a Rolls-Royce, hogy alapítója, Charles Rolls már 1900-ban megmondta, az elektromos közlekedésé a jövő. Erre a jövőre aztán több mint 120 évet kellett várni, most azonban itt a Spectre, a Phantom Coupé helyébe lépő óriás, amelyben nemhogy V12-es, de semmilyen belső égésű motor nincs, csak villanyos. A Spectre az első, de nem az utolsó elektromos Rolls-Royce, sőt: 2030-ra teljes portfolióját tisztán elektromos hajtásra állítja át a márka. A Rolls-Royce hagyományosan titokban tartja típusainak motorjellemzőit, most beszédesebbek, a Spectre homologizációja ugyan még hátra van (várhatóan 2023 második negyedévében), ám az előzetes adatok szerint a hatótávolság 520 kilométer lehet, a motorteljesítmény 430 kW/585 LE, a maximális forgatónyomaték 900 Nm. A százas sprint 4,5 másodperc körül lesz. Már rendelhető, az első példányokat 2023 negyedik negyedévében adják át a vevőknek.

Toyota bZ Compact SUV

A pontos nevét sem tudjuk még az egyébként nehezen megjegyezhető nevű Beyond Zero-sorozat következő, 2023-as modelljének, de a Kenshiki Fórumon kiállított koncepciónak a méreteit igen. A szabadidő-autó 4,53 méter hosszú lesz, 1,88 méter széles és 1,56 magas. A Franciaországban tervezett újdonságról egyelőre ilyen, konkrétumok nélküli mondatokat közöl a Toyota: “A koncepció egy zéró károsanyag-kibocsátású, alacsony környezeti hatású, fenntartható anyagokat használó jármű, amely dinamikus teljesítményt, modern technológiákat és stílusos megjelenést kapott” – szinte bármelyik márka bármelyik villanyautójánál olvashatnánk. Az év második felében okosabbak leszünk.

Volkswagen Passat

Nincs már Accord, Mondeo, Avensis, Talisman, vége lesz a Mazda6-nak…, lehetne sorolni a jobb-rosszabb egykori középkategóriás szedánokat, a Passat viszont örök? Meglátjuk, a VW-forgalmazó Porsche Hungária elárulta a Vezessnek, hogy a B9-es generáció a negyedik negyedévben érkezik, miközben hivatalosan még a formáját sem mutatták meg. Az alábbi videóban van pár tipp rá, a műszaki tartalom sem ismert, talán csak annyi tuti, hogy szedan nem lesz többé, csak kombi.

Volvo EX90

Geekek figyelem, a Volvo leendő zászlóshajóját olyan központi számítógép vezérli, amely a legfejlettebb Unreal Engine grafikus motorokat, Nvidia Drive mesterséges intelligencia platformot és autóra optimalizált Snapdragon processzorokat alkalmazva, a Volvo saját szoftverjével vezérli a jármű minden funkcióját, a hajtáslánctól az akkumulátorig, az online infotainmenttől a különösen fejlett vezetőtámogató és aktív biztonsági rendszerekig. Idővel teljes önvezetésre is képes lesz a természetesen full elektromos EX90, méghozzá akár visszamenőleg is, hiszen az autót már most felszerelik azokkal a radaros, optikai és lézeres szenzorokkal, amelyek ehhez szükségesek. Az EX90 bevezetésekor dupla villanymotoros, nagy akkumulátoros kivitelben lesz elérhető. A homologizáció még hátra van, de annyit tudunk, hogy a kombinált teljesítmény kiviteltől függően 300 vagy 380 kilowatt (408 vagy 517 LE) lesz, a legerősebb variáns rendszernyomatéka eléri a 910 Nm-t. Ez a bizonyos nagy akku 111 kWh kapacitású, 10-ről 80 százalékra nem egészen 30 perc alatt tölthető, és akár 600 kilométeres hatótávolságot eredményez, az újdonság gyártása 2023. novemberében kezdődik.