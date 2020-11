Olvass tovább

Egész jól vizsgáztak az abroncsok ebben a méretben, az első öt helyezett mind erősen ajánlott minősítést szerzett. Az aranyérmet a Bridgestone Blizzak LM005 hozta el, amit nedves útfelületen találtak a legjobbnak, de remekül teljesített száraz és havas útfelületen is, de ez az abroncs nagyon hamar kopik. Bár csak a második lett a Michelin Alpin 6, ami tapadásban alig marad el az első helyezettől, viszont tartósságban sokkal jobban szerepel, – majdnem 43 ezer kilométeres élettartamot saccoltak neki a mérést végző szakemberek – így akinek egy is szempont vásárlásnál, lehet, hogy ezzel jobban jár. A bronzérmet a Dunlop Winter Sport 5 hozta el, de szinte ugyanazt tudja a Hankook Winter i cept RS2 is.

A nagyon ajánlottak sorát a Maxxis Premitra Snow WP6 zárja, ami szárazon egy szinten van a legjobbakkal, de hóban és kopásállóságban már egy kicsit lemarad az élbolytól. A sort a Semperit Speed Grip 3, a King Meiler Winter Tact WT81 és a Tristar Snowpower HP zárja.

Mitől téli, egy téli gumi?

Téli guminak azt a gumiabroncsot nevezik, amelynek futófelületét, mintázatát, szerkezetét úgy tervezték, hogy a nyáron használt gumiabroncsnál jobb tapadást biztosítson téli körülmények között, 7 fok alatti hőmérsékleten, jellemzően nedves-havas, jeges útfelületen.

A téli gumi futófelületének mintázata hornyokból és/vagy a normál gumiabroncsénál nagyobb közökkel elhelyezett blokkokból áll. A hatóságok által is elfogadott téli gumi az oldalán lévő hármas hegycsúcsról és a benne lévő hópehelyről ismerhető fel.

235/55 R17

Az ADAC végignézte a 235/55 R17 méret felhozatalát is, illetve kiválasztott 13-at, és azokat vizsgálták meg. Ezek az abroncsok a közepes szabadidő-autókra valók, olyanokra, mint amilyen az Audi Q3, a BMW X3, vagy a Kia Sportage, VW Tiguan. A korábban végigvett mérettel ellentétben itt már nem szerepeltek annyira fényesen a gumik, csupán egyetlen olyan volt a mezőnyben, ami kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott minden teszten és jó eredményt szerzett. Itt a Michelin Pilot Alpin 5 vitte el az első helyet, amely szárazon jól irányítható, még veszélyesebb manővereknél is van benne tartalék, nedves felületen is jól kezelhető, hóban pedig magabiztosan verte a mezőny többi tagját. Jégen is jól teljesített és takarékosnak is mondható a franciák téli gumija, ára viszont borsos.

A maradék tucatnyi gumit az ADAC szakemberei három csoportba osztották, ahol az elsőbe a Goodyear UltraGrip Performance + , a Kleber Krisalp HP3 és a Bridgestone Blizzak LM005 került, – utóbbi nedves felületen a mezőny legjobbja – amiben mind hasonlítanak egymásra, az a száraz felületen nyújtott gyengébb teljesítmény, de másban nem okoztak csalódást. A második csoport tagjai – Dunlop Winter Sport 5 SUV és a Vredestein Wintrac Pro – szárazon és nedvesen is megbízhatóak, csak éppen hóban gyengélkednek kissé, így hazai felhasználásra még így is nagyon jók lehetnek – míg a harmadik csoportba azok kerültek, amelyek már két vizsgált tulajdonságukban is csak korlátozott teljesítményre képesek. Esa + Tecar Supergrip Pro, a Cooper Discoverer Winter és a Fulda Kristall Control SUV száraz és nedves úton nem az igazi, és a Nokian WR Snowproof, a Continental WinterContact TS 850 P, a Pirelli Winter Sottozero 3-nak is van hiányossága, és csak a Semperit Speed Grip 3 SUV abroncsa az, amely nem kapott ajánlott minősítést.

225/55 R17

Az előzőhöz nagyon hasonlító, szintén közepes szabadidő-autókra való méretből merített az AutoBild is, akik egy nyári referenciaabroncsot is bedobtak a tesztbe, hogy kiderüljön, mekkora különbség van téli- és nyári gumi között. A vizsgált 10 abroncsból 4 példásan szerepelt, itt a tesztgyőztes a Goodyear UltraGrip Performance+ lett, amit a Bridgestone Blizzak LM005 és a Michelin Alpin 6 követ. Míg az első kettőnél nem találtak negatívumot, addig a Michelinnél már muszáj volt megemlíteniük a magas árat és a nagyobb zajt is.

A sor végén a Duraturn Mozzo Winter végzett, ami amellett, hogy havon elfogadható teljesítményt nyújtott, veszélyesen nagy a féktávja nedves és száraz felületen egyaránt, – vizes felületen 15 méterrel hosszabb a féktávja a Bridgestone eredményénél – valamint a kormányzásra is rosszul reagál.

Akinek a száraz féktáv a legfontosabb, az a Vredestein Wintrac Pro-t válassza, akinek a nedves, az pedig a Bridgestone Blizzak LM005-öt. Havon szinte teljesen ugyanazt nyújtja az összes tesztalany, gördülési ellenállásban pedig a Uniroyal MS Plus 77 a legjobb. A legcsendesebbnek a Syron Everest 1 plus bizonyult, a legtakarékosabb pedig a Uniroyal MS Plus 77.

225/50 R17

Az Auto Motor und Sport téli gumi tesztje az Autó Magazin aktuális számában olvasható, ők egy sportosabb középkategóriás autón próbálgatták a rá való méretű abroncsokat. A 3-as BMW-n a Bridgestone Blizzak LM005 lett a legjobb, a szakemberek szerint nagyon biztonságos mindenes abroncs, amelynek a legrövidebb fékúttal büszkélkedhet nedves és havas felületen. A második helyet szerezte meg a BF-Goodrich g-Force Winter 2, amely havon bizonyult nagyon erősnek, és nedves felületen is csak kicsivel gyengébb, a harmadik helyre pedig a Vredestein Wintrac Pro futott be, amely kíváló ár-érték arányával és száraz úton jó tapadásával, nedves úton jó fékútjával győzte meg a zsűrit.

Bár csak negyedik lett, de még bőven belefért a nagyon jó kategóriába a Michelin Alpin 6, amely jól szerepelt nedves és száraz útfelületen is, de hóban már bizonytalankodott vele a BMW sofőrje. A jó kategóriába a Goodyear UltraGrip Performance + és a Nokian WR Snowproof fért be, a tavalyi tesztgyőztes Goodyear nedves felületen nyújtott teljesítményét idén már túlszárnyalták a konkurensek, a Nokian pedig havon és nedves felületen is lehetne valamivel jobb. Utóbbi viszont roppant kis gördülési ellenállásával a mezőny legtakarékosabb abroncsának bizonyult.

A maradék négy abroncs már csak a közepes szintet ugrotta meg, a Toyo Observe S 944 száraz úton nagyon dinamikusan vezethető, de fékút tekintetében elmarad a többiektől. A Giti GitiWinter W1 Kínában gyártott abroncsa alacsony árával hódíthat, amivel nem járnak párban súlyosabb hibák sem. A sort a Maxxis Premitra Snow WP 6 és a Falken Eurowinter HS01 zárja.

245/45 R18

Az Auto Bild a nagyobb teljesítményű autókra való méretből is bevásárolt, és azokat is megvizsgálta. Ebben a méretben a Michelin Pilot Alpin 5 lett a bajnok, mind szárazon, mind havon ennek volt a legrövidebb féktávja, ez a legtartósabb abroncs és nem nagyon találtak rajta más fogást, mindössze azt, hogy drága. Másodikként végzett a Bridgestone Blizzak LM005, ami remek téli körülmények között, illetve a jól irányítható vele az autó nedves és száraz felületen egyaránt, de kopásállósága csak átlagos. A harmadik helyet a Goodyear UltraGrip Performance+ csípte el, nagyszerű havon és száraz felületen nyújtott teljesítményével, viszont csak átlagos komfortjával. A BFGoodrich gForce Winter 2 jön a sorban, ez amellett, hogy jól használható hóban, még kopásálló is, viszont nagy a gördülési ellenállása.

A referencia nyári abroncshoz képest a téli gumik szárazon mind gyengébben teljesítettek – még a legjobb télinek is 5 méterrel hosszabb lett a féktávja, mint a nyárinak – de nedves felületen már változik a helyzet, itt a Bridgestone és a Semperit majdnem 2, illetve 1 méterrel rövidebb távon lassul nullára, mit a nyári abroncs. A nedves felületen végzett vezethetőségben már a Michelin Pilot Alpin 5, a Continental WinterContact és a Semperit Speed Grip 3 is jobb a nyárinál. Havon fékezve a Michelin Pilot Alpin 5-nek 24,3 méterre volt szüksége a megálláshoz, míg a nyárinak ennek bő duplájára, 51,2 méterre.