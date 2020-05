Olvass tovább

Furcsán alacsonyra került a kamera doboza. Mi magasabbra tettük volna, hiszen így nem nehéz megrongálni, vagy befogni a szemét.

Hát legyen. A következő levél már nekik ment, és úgy tűnt, mellénk szegődött a szerencse, mert a kamerát valóban a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága telepítette: “Kérdésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az Ön által említett helyen, fix sebességmérő kamera lesz elhelyezve. Első lépésként a sebességmérő fémháza került kihelyezésre. Ezt követi az informatikai hálózat biztosításához szükséges vezetékrendszer kiépítése, majd a kamera telepítése. Ezután következhet a kamera beszerelése, és beüzemelése, amely napi 24 órában méri majd az ott elhaladó autók sebességét mindkét irányban. Mindez a gyorshajtók kiszűrését szolgálja, mivel a sebességhatárt be nem tartók miatt a múlt évben is több súlyos baleset történt a Váci úton.”

Megtudtuk, hogy a XIII. kerület kérésére készült el, és valóban sebességmérésre fogják használni, várhatóan napi 24 órában, éjjel nappal üzemel majd a kamera. Hogy pontosan mikor kezdődik a próbaüzem, illetve mikor áll hadrendbe az új traffipax – ami nem a VÉDA rendszer része – arról nem kaptunk tájékoztatást. Arról viszont igen, hogy jelenleg csupán egy oszlopot és egy üresen kongó fém dobozt látni a Váci út 175. közelében. Azt sem tudni egyelőre, hogy milyen típusú kamera kerül majd az állványra, aminek beszerelése a FÖRI tájékoztatása szerint a járvány miatt csúszik. Némileg árnyalja a képet, hogy magát az oszlopot is https://www.vezess.hu/hirek/2020/05/15/szokatlan-fix-traffipaxot-telepitenek-a-vaci-uton/, építették ki az elektromos kábelezést, még javában a veszélyhelyzet ideje alatt.

Rekordbevételt hoztak tavaly a traffipaxok Rekordot döntöttek a traffipaxok, összesen 687 501 alkalommal rögzítettek gyorshajtást a VÉDA-rendszer készülékei 2019-ben – közölte az ORFK a Vezess kérdésére. Ez az év minden egyes napjára 1883 darab bírságot jelent. Soha nem volt még példa ilyen mennyiségű büntetés kipostázására egy esztendőben, tavaly 64 359 sebességtúllépéssel többet rögzítettek a rendőrség kamerái, mint az akkor szintén rekordot döntő 2018-ban. A bírságokból származó bevétel is elképesztően nagy, 23,6 milliárd forint értékben kaptak büntetést a gyorshajtók tavaly. Itt is látványos a növekedés 2018-hoz képest, 2,44 milliárd forinttal emelkedett a 365 darab fixen rögzített és 160 darab mobil sebességmérőből álló rendszer teljesítménye.

Miért pont itt?

Ha megnézzük, hogy mely budapesti úton történik a legtöbb baleset, akkor évek óta a Váci út vezeti ezt a listát. Aki vonzódik a statisztikai adatok iránt, ebben a cikkben megismerheti a 25 legveszélyesebb budapesti út listáját, de ha csak egyszerűen rákeresünk a Váci úton történt balesetekre a police.hu oldalára szűrve, akkor is számtalan találatot kapunk. A Váci út régóta a hétvégenként estefelé megtébolyodó, gyorshajtó sofőrök gyülekezőhelye és fejre állni, autót összetörni is nagyon divatos dolog, és gyakran illegális gyorsulási versenyeket is tartanak errefelé. De nemcsak a hétvégén, sötétedés után történnek a balesetek, hanem normál forgalom mellett is vonzza a versenyző hajlamúakat a széles, soksávos, hosszú egyenes út, ahol szinte minden napra jut egy sorok között cikázó félnótás. Aki rendszeresen erre közlekedik, az pontosan tudja, milyen a helyzet.

Tudja ezt az a két kerület is, amin átnyúlik a Váci út, és évek óta szerepel is a tervek között, hogy sebességmérő kamerákkal szórják meg az utat, sőt, az eredeti tervek között 2019 év végi határidő szerepelt, de erről a dátumról már tudjuk, hogy 2020 végére tolódott. Nem, mintha ez teljes mértékben megvédene minden bajtól, de hátha van visszatartó ereje a kamerák puszta jelenlétének is, mint ahogy a korábban baleseti gócpontként ismert Szerencs utcai kereszteződés esetében is láthattuk. Itt mindenki tud a fix kameráról és ezen a szakaszon nem is nagyon jellemző már a gyorshajtás, kevesebb lett a baleset is. Bár az továbbra is elég beteg dolog, hogy egy autópálya-kivezetőt szintbeli, lámpás kereszteződéssel szakítanak meg.

Az alábbi képen a díjszabás, hogy tudd, mekkora sebességtúllépésért mekkora csekket ér:

Ebből a cikkből pedig a objektív felelősségvállalásról tudhatsz meg érdekességeket, mert a gyorshajtás ide tartozik, többek között a vasúti átjárón való áthaladással, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseinek figyelmen kívül hagyásával, a járművel történő megállással és várakozással, illetve az autópálya leállósávjának igénybevételével.

Hogy lesz ebből büntetés?

De térjünk vissza az új sebességmérőre, ami egyelőre csak annyit tud, mint egy papundekliből kivágott traffipaxozó kamurendőr az útmentén, páran megijednek tőle és lelassítanak. Az már megvan, hogy ki telepítette, már csak az a kérdés, ki értékeli majd ki és ki küldi a csekket. A Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága hamar rövidre zárja a kérdést, ők tuti nem, nekik annyi dolguk volt/van a kamerával, hogy a kiválasztott helyre a műszaki előírásoknak megfelelő eszközt telepítik, aztán több feladatuk nincs vele kapcsolatban. Mivel az önkormányzat kérésére nőtt ki a sebességmérő a földből, náluk folytattuk a kérdezősködést. Hamar kiderült, hogy a Váci út fővárosi kezelésben van, de a kerületi közterület felügyelet gyakran besegít a rendőrségnek, ha ezen az útszakaszon végeznek ellenőrzést, de a kerület maga eddig sem mért sebességet, és a jövőbeni terveik között sem szerepel a traffipaxozás.

Pedig szerepelhetne, mert a 410/2007. (XII. 29.) Kormányrendelet 12.§-a megemlíti, hogy:

12. § (1) * A 2-4. §-ban, valamint a 6-8. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértését igazoló képfelvételek készítésére, továbbítására a Kkt. 33. § (2) bekezdés alapján a Rendőrség, továbbá a közút kezelője – írásba foglalt vállalkozási szerződés alapján – közreműködőt is igénybe vehet.

Ha ezt jól értelmezzük, akkor ez elméletben lehetőséget ad arra, hogy akár önkormányzatok, vagy éppen vállalkozók is mérhessenek sebességet. Technikailag ez úgy nézhet ki, hogy az önkormányzat tudja, hol történnek balesetek, hol érdemes sebességet mérni, a megfelelő eszközzel ezt meg is teszik, de az adatokat a rendőrség dolgozza fel és a büntetést is ők intézik. Valamiért ez a folyamat a kormányrendelet hatályba lépése óta nem indult meg, valószínűleg elszámolási bonyodalmak állhatnak a háttérben. Azért biztos, ami biztos, megkérdeztük a rendőrséget, hogy jól tudjuk-e, valóban létezik-e ez a lehetőség, illetve, ha igen, kötöttek-e már bármelyik önkormányzattal ilyen szerződést, ha megkapjuk a választ, frissítjük a cikket.

Jelenleg annyit tudunk, hogy az önkormányzat kérésére a FÖRI telepítette a dobozt, szereli majd be a kamerát, és hogy a legnagyobb valószínűsége annak van hogy mégis a rendőrség intézi majd a kiértékelést, büntetések kiszabását, bármennyire is ügyesen tereltek máshova az első kérdésünk megválaszolásakor. Pedig izgalmas volt eljátszani a gondolattal, hogy 13 évvel a rendelet megalkotása után, tényleg elindulhat a magántraffipaxok telepítése.