– Úgy gondoljuk, a BMW i fogalma még sokáig fennmarad. 2020-25-re autóink 15-25%-a már “electrified”, többé-kevésbé elektromos hajtású autó lesz, de ez azt is jelenti, hogy a kocsik 3/4-e még mindig belsőégésű motorral készül. Vagyis a BMW i márka még ekkor is jelentős megkülönböztető erővel bír majd.

– Dr. Irlinger: mi lesz az i almárkával? Szép lassan amúgy is minden autó, minden BMW többé-kevésbé elektromossá válik, van értelme megkülönböztetni a villanyos modelleket?

Előtérben a szerző tarkója, balra Salgó András, a BMW hazai PR-nagymestere, jobbra Dr. Robert Irlinger, Senior Vice President, BMW i Model Line

– A közeljövőben milyen új modellekre számíthatunk a BMW i-től?

– A legújabb autónk itt áll kint a standon: az i8 Roadster, amit már az idén meg is lehet rendelni. A következő az X3 elektromos változata lesz, 2020-ban; ez is i-modellként kerül majd piacra…

– Mi lesz a neve? X3i?

– A névvel kapcsolatban még nincs végső döntés, de ez is az i-család tagja lesz. Ezt követi majd az i-Next (ami még szintén nem a végső név, de egyelőre így hivatkozunk az autóra). Ez aztán tényleg egy vérbeli i-modell lesz, az autonóm autózást, az elektromos hajtást, a megosztott autóhasználatot egyaránt támogató újdonságról van szó. Ezt az autót is valódi tömegmodellnek szánjuk, nem tanulmány lesz, vagy koncepció, hanem reményeink szerint nagy számban eladott valódi BMW-termék.

– Az i-csapat foglalkozik a hidrogénüzemű autók fejlesztésével is? Érdekes, hogy rendszeresen járunk Németországba hidrogénautók bemutatójára, de valahogy mindig japán gyártók termékeivel találkozunk, nem német kocsikkal.

– A hidrogénautó, a tüzelőanyag-cella a kutatási programunk része, a Toyotával együttműködve végzünk kutatásokat ezen a területen. A jövő egyik lehetséges üzemanyagának tartjuk a hidrogént, de úgy látjuk, a piac még nincs készen a hidrogénautók fogadására. A következő évtized közepére sejtjük, hogy komoly alternatívává nőheti ki magát a tüzelőanyag-cellás autó az iparágban, a fejlesztés az elektromos autókéval párhuzamosan zajlik, de a sorozatgyártás egyelőre nincs közvetlen tervben a BMW-nél.

Ahogy az akkumulátoros elektromos autóknál, a hidrogéncellás autóknál is alapvető az infrastruktúra kérdése. A töltőhálózat fejlődése párhuzamos az elektromos autók terjedésével, hasonló folyamatra lesz szükség a hidrogénautók terjedésével kapcsolatban is. Az említett japán gyártók autói is csak kis darabszámban értékesített modellek, amelyeket azokban a körzetekben lehet használni, ahol megoldható az üzemanyag-utántöltés. Megfelelő infrastruktúra nélkül ezek még nem tömegmodellek, mi pedig a BMW i-nél mindig szériagyártásban gondolkozunk.

– Mik a BMW i tapasztalatai az egyik nagy innovációval, a tömeggyártásban használt szénszálas műanyaggal? Zsákutca, vagy várhatjuk a technológia széles elterjedését?

– A CFRP (CarbonFibre Reinforced Plastic) használata a BMW i egyik nagy sikere. Az i3-mal és i8-cal szerzett tapasztalatainkat felhasználva a BMW az új 7-es modellben is használja ezt az anyagot, a tömeg csökkentése érdekében. A szénszálas műanyag használata nagyban függ a sorozatnagyságtól. Nagy példányszámban gyártott modelleknél nem éri meg, kisebb szériás autóknál viszont érvényesülnek az előnyei. Az i-Next modellt is CFRP-vázra építjük, de az X3 elektromos változatában nem lesz meghatározó a használata, bármennyire is összekapcsolódik ez az anyag az i-modellekkel.

– Az elektromos autókkal kapcsolatos alapvető félelem a piac részéről az akkumulátorok megbízhatóságához kötődik. Mik a tapasztalatok az i3, i8 modellekkel kapcsolatban?

– Tapasztalataink szerint az i-modellek lítium-akkumulátorai legalább olyan megbízhatóak, mint ahogy ezt ügyfeleinknek ígértük. Egy i3 esetében azt vállaljuk, hogy 6 év elteltével az akku kapacitása biztosan nem esik 80% alá. Nos; immár valóban léteznek hatéves i3-ak, és azt tapasztaljuk, hogy nincsenek ügyfélpanaszok a megbízhatóságra vonatkozóan. Sőt: a saját méréseink, tesztjeink is azt mutatják, hogy az autóakkumulátorok tartóssága messze meghaladja még a mi előzetes várakozásainkat is.

Hazugság lenne azt állítani, hogy az akkumulátorok nem öregszenek, mert van egy elhasználódásuk, ami nagyon meleg vagy nagyon hideg körülmények között fokozottan jelentkezik. Mi viszont úgy alkotjuk meg a töltésvezérlő és akku-felügyeleti szoftvereket, hogy azok a lehető legrugalmasabban kezeljék az ilyesfajta anomáliákat és megelőzzék az akkumulátor idő előtti kapacitás-vesztését.

Az akkumulátorok öregedése olyannyira kézben tartható, hogy teljesen valós az a forgatókönyv, mely szerint az autókból a kapacitás-vesztés miatt kikerülő akkumulátorok második életre kelnek például megújuló energia-tároló rendszerek elemeként. Részt is veszünk egy ilyen projektben, 400 darab i3 akkumulátorral, amely a helyi elektromos hálózat stabilitását, támogatását szolgálja.

Az elektromos autók akkumulátorainak effajta második élete, különösen Németországban, messze túlmutat azon, hogy a reciklálás, újrafeldolgozás ideje kitolható néhány évvel. A megújuló energiaforrásokból származó elektromos energia átmeneti tárolása olyan gazdasági igény, amelyben nagy szerepe lehet a jövőben egyre inkább elterjedő elektromos autóknak.

– Mik lesznek azok az új szolgáltatások, jellemzők, amelyeket az érkező i-modellektől megkaphat a többi BMW is?

– A 2021-ben érkező i-Next elsősorban az autonóm vezetésben hoz olyan újdonságokat, amelyek aztán az összes BMW-ben megjelenhetnek. Ahogy korábban az elektromos hajtási elemek, a szénszálas anyagok használata, a lézerfényszóró átkerült az i-modellekből más BMW autókba, a 3.-4. szintű önvezető képesség is az i BMW-k irányából terjed majd szét a teljes BMW-palettán. Az autonóm járművek fejlesztése a BMW mátrix felépítésű szervezetében ugyan párhuzamosságok mentén történik, de az i-Next lesz az a modell, amelyben elsőként léphet majd színre a 3-as szintű autonómia.

A 3-as szintű autonóm járműveknél a vezetőnek nem kell folyamatosan az útra figyelnie, nézhet filmet, dolgozhat egy számítógépen, olvashat, amíg az autó önmagát irányítja. Amikor a kocsi már nem tudja önállóan megoldani a forgalmi szituációkat, jelez a vezetőnek, akinek képesnek kell lennie rövid időn belül átvenni a vezetést.