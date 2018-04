Péternek elege lett. Megunta, hogy csak magában puffog a trehányul, nemtörődöm módon, figyelmetlenül, hülyén, a többi autós életét megkeserítő módon parkolók miatt. A pohár akkor telt be, amikor a budaörsi Praktiker parkolójában majdnem beletolatott egy, a parkolóhelyeken keresztben megállt kocsiba, amit nem vett észre, hiszen nem számított rá, hogy ott ilyen pozícióban is állhat egy autó.

– Kik az alapítók, van-e valamilyen bejegyzett szervezet a mozgalom mögött?

– A Parkoló Gorilla egyéni kezdeményezésből indult a barátok unszolására. Nem civil szervezet áll mögötte, hanem egyéni vállalkozásként indultunk el családi támogatással.

– Mi adta az ötletet?

– Sokat, sokszor beszélgettünk barátokkal arról, hogy milyen idegesítő, amikor percekig keringesz egy bevásárlóközpontban vagy egy nagyvárosban parkolóhelyre vadászva, és közben számolod, hány helyre tudtál volna beállni, ha mindenki normálisan parkolt volna le. Ilyenkor legszívesebben jól odamondanál valamit azoknak, akik keresztben hagyták ott az autójukat, de nem tudsz, hiszen nincsenek ott, békésen leparkoltak, aztán elmentek a dolgukra. Jó lenne ilyenkor figyelmeztetni őket, és egy kicsit “edukálni”, hogy ne toljanak ki másokkal. Innen jött az ötlet, hogy tegyük ezt valami kreatív formában. Nem az a cél, hogy felidegesítsük a sofőrt, és elítéljük az ezzel kapcsolatos erőszakos megmozdulásokat, mint például a StopXam. (Ez az orosz mozgalom időnként az életveszély határáig húzza az extrém módon ignoráns autósok, például a dugót a járdán autózva megkerülő (!!!) sofőrök leckéztetését – a szerk.)

Ezért a kártyákon kerülünk minden trágár vagy agresszív megnyilvánulást, max. egy kicsit viccesen odaszólunk és figyelmeztetünk. Abban bízunk, hogy egy kicsit elgondolkodik a rosszul parkoló sofőr, és talán eszébe jut legközelebb, amikor készül megállni valahol.

– Ki finanszírozta az ügy indulását, mekkora költségvetéssel dolgoztok? Van-e érdemi bevétel a webshopból, illetve mivel számoltok, mekkora bevételt vártok mondjuk az első és második évben?

– Néhány hete indultunk el családi összefogással, és meglepődve tapasztaltuk, hogy milyen gyorsan elkezdett kiépülni egy közösség a Parkoló Gorilla körül. A facebookon több mint 800 követője van az oldalunknak, sok biztatást kapunk – meg persze kritika is akad (volt például olyan, aki leírta, hogy direkt foglal el két helyet parkolásnál, mert nem akarja, hogy megkarcolják az autóját.). A webshopból már elkezdtek rendelni az emberek, de hatalmas bevételünk nem lesz ebből, hiszen a kártyák tervezése, gyártása, marketing költsége is pénzbe kerül. De nem is ez a fő cél, nem ebből fogunk meggazdagodni, most is munka mellett, szabadidőnkben csináljuk a Gorillát; egyszerűen azért, mert jó ötletnek tartjuk.

– Hány lapot osztottatok ki eddig?

– Több mint 1200 kártyát rendeltek tőlünk az első hetekben, reméljük, ezek hamar jó helyre kerülnek :)

– Figyelitek-e a reakciókat: vannak-e visszajelzések a megjelölt autósoktól?

– Mindenképpen szeretnénk figyelni, és ha kell, a visszajelzések alapján alakítjuk is a kártyákat. Néhány hónap múlva már több tapasztaltunk lesz.

– Nem ütközik-e valamiféle jogszabályba az ötletetek, van-e támogatásotok vagy ellenkezőleg, valamiféle fenyegetettségetek a hatóságok irányából?

– Hatóságoktól sem támogatást, sem fenyegetést nem kaptunk eddig, bár remek lenne, ha 5 év múlva a tilosban parkolásért a büntetőcédula mellett Gorilla kártyát is osztanának :))

