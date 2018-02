Aki szeret elektromos kütyükkel utazni és használja is őket, előbb utóbb rákényszerül, hogy autózás közben töltse is ezeket az eszközöket. De mivel? Végig járjuk a lehetőségeket telefontöltéstől a fúrókalapácsig.

De mi a fenéért akarnánk 230 voltos konnektort a kocsiba?

Ha régebbi autónk van, amibe még nem építettek USB csatlakozókat, vagy csak nem vagyunk annyira szerencsések, hogy olyan Discovery-vel autózzunk, amiben mind a hét utasnak jut saját USB csatlakozó, akkor előbb utóbb felmerül az igény, hogy barkácsoljunk pár extra töltőpontot az autóba. Kamaszkorú gyerekeink hálásak lesznek érte és mi is jobban járunk, ha út közben elfoglalják magukat valamivel.

A szabványos mobiltöltők megjelenése előtt, amikor minden telefon saját, egyedi kialakítású töltőcsatlakozóval érkezett, nem feltétlenül volt érdemes a gyári mellé egy 12 voltos autós töltőt is beszerezni az új telefonhoz. Egy 230 voltos átalakító okosabb döntésnek tűnt, ennek a konnektorába aztán bármilyen otthoni töltőt lehet csatlakoztatni. Bár az is igaz, hogy a kevésbé okos telefonok nem térdeltek le fél nap intenzív használat után, hanem napokig, vagy akár egy hétig is kibírták egy feltöltéssel.

Ami viszont még ennél is fontosabb lehet, 230 voltról laptopot, komolyabb energiaigényű fényképezőgép- videokamera akksi töltőt, illetve bármilyen kisebb energiaigényű eszközt lehet üzemeltetni. Rossz hír, hogy porszívót, ütvefúrót, betonkeverőt nem bírnak el ezek a szivargyújtóról táplált inverterek. A legolcsóbban és legegyszerűbben az autó 12 voltos szivargyújtójába dugható, egy, vagy kétállásos USB töltőponttal úszhatjuk meg az autós telefontöltést és itt még az áram átalakításával sem kell foglalkozni. Feltéve, ha nincs szükségünk 12 voltra is, mert a kis dugó elfoglalja a szivargyújtó aljzatát. Valahogy így néz ki és nem is kerül sokba, ha otthonosan mozgunk a netes vásárlás világában, pár száz forintos kiadással megúszható a beszerzése. Itthon 1500 és 5000 forint között mozog az ára, kiviteltől, tudástól függően.

Tengernyi elosztóból, átalakítóból csinos kis kábelcsombék gabalyítható a középkonzolra, csak arra kell vigyázni, hogy a szivargyújtó 100-120 wattos teljesítményét ne haladja meg a sok rákötött fogyasztó. Mert megy a biztosíték a kukába. Szerencsére egy telefon töltése nagyjából 10-15 wattnyi teljesítményt igényel, úgyhogy ebből elég sokat elbír a rendszer.

Aki ennél többre vágyna, az vásárolhat szintén szivargyújtós, de komolyabb kivitelű és teljesítményű invertert is. Ezek általában egy 230 voltos aljzatot kínálnak – 2-300 wattos teljesítménnyel – a modernebbeken pedig még egy vagy több USB aljzat is található. Ezek már alkalmasak komolyabb gépek töltésére is, így fényképezőgépek gyári, otthoni töltőjét, vagy akár laptopot is lehet velük táplálni.

Árban 10-30 ezer forintos kiadásra kell készülnie annak, aki ilyet szeretne. Mint mindenből, ebből is érdemes jobbat venni, mert sípoló elektronika, vagy az őrjítően zúgó hűtőventilátor hamar őrületbe fogja kergetni az autóban ülőket. A teljesítmény mellett érdemes olyat választani, amit biztonságosan el lehet helyezni az autóban és menet közben nem vándorol jobbra-balra, csavarodik fel mindenre a vezetéke. Ebből a szempontból a gyári pohártartóba illeszthető példányok a legjobbak, mint amilyen például ez az inverter:

A következő szint, amivel már akár kisebb gépeket is lehet használni hálózati feszültségtől távol, ezek általában 1 kW-nál is nagyobb teljesítményre képesek. Ilyenkor már nem lesz elég a szivargyújtó csatlakozó, valami komolyabb, fix bekötési pontra és járó motorra, az autó akkumulátorát vadul töltő generátorra lesz szükség a folyamatos használathoz. Viszont segítségével az ütvefúrót is használhatjuk kint a pitypangos rét közepén. Ezek ára 30 ezer forinttól indul – ebay- itthon pedig 60-80 ezer forint körül mozog.

Gyári megoldások

Persze ha van gyári konnektor az autóban, az a legjobb, felárért rengeteg modellbe berendelhető a 100-200 wattos, általában szintén csak járó motorral használható 230-as konnektor. Citroëntől, Škodán, Opelen át a Jeepig, Toyotáig, bár a kivitelük egyáltalán nem egyforma. Van, amelyikbe bedugható a masszív, földelt csatlakozó – F típusú – másokba viszont csak a keskenyebb, vékony villásdugót lehet bedugni – C tipusú. Az Opel Grandland X-nél 35 ezer forintért rendelhető a 230 voltos gyári konnektor, a Skoda Octavia-hoz pedig 31,750 forint ugyanez, bár 16 ezerért még két USB csatlakozót is kell hozzá venni. Szóval az utólagos megoldásokhoz képest nem vészes a sokkal esztétikusabb gyári konnektor ára sem.

