Eddig a Mol 95-ös benzint tankoltam, de szeretném kipróbálni magasabb oktánszámú (100-as) benzint. Főleg a videóban említett lerakódások miatt, tisztítási céllal, de természetesen a többi előnyével együtt (mivel nem látok bele a motorba és ezért külön nem vinném szervizbe, hogy megnézzék).

Érdeklődnék, hogy javasolja-e a magasabb oktánszámú benzint? Még a gyújtógyertyákról érdeklődnék, mikor gondoljak a cserére (az autó jól megy)? Nyári külföldi út előtt, ha kell ha nem…?

Válaszát előre is köszönöm.

Üdvözlettel: Mészáros János

Szakértőnk válasza

Kedves János!

A Suzuki Ignisbe tökéletesen megfelelő a gyárilag előírt 95-ös oktánszámú benzin. A magasabb oktánszámú benzin használatától nem lesz tisztább az üzemanyag rendszer és észrevehető változás sem lesz az autó dinamikájában. Az ön autójában 105.000 kilométerenként szükséges gyújtógyertyát cserélni. Ha egyébként nincs hibajelenség, nincs szükség a cserére nyaralás előtt.

Üdvözlettel: Varga Tibor

Opel motorvezérlő gondok

Olvasónk kérdez

Tisztelt Varga Tibor!

1 éve vettem egy 2004-es gyártmányú Opel Meriva A-t. Kb. fél éves használat után észrevettem, hogy a gázpedálom érzékelési ideje és tartomány megváltozott, továbbá a pillangószelepem hangja is megszűnt létezni.

Sok érdeklődés és szervizköltség után kiderült, hogy a motorvezérlő egységemnek lejárt az ideje. Vettem bele egy bontottat, de 2-3 hónap után ez is beadta a kulcsot. Kérdésem volna, hogy melyik autó motorvezérlője lenne ideális cseredarab? Delphi Delco HSFI 2.5 vezérlőegységről van szó, több szaki is mondta, hogy elég gyenge minőségű vezérlő. A nagy hőt nem bírják a forrasztások, viszont így nem értem, hogy miért a motorblokkra helyezték a mérnökök.

Válaszát előre is köszönöm,

Nagy László

Szakértőnk válasza

Tisztelt Nagy László!

Sajnos a motorvezérlő hibája gyakori probléma az Opeleknél. Azért szerelik a motorra az egységet, hogy idővel meghibásodjon. Ezzel a megoldással dinamikus rázkódás és hőterhelés is éri. Ezért a tervezésért valaki komoly prémiumot kaphatott a gyárban.

Ezzel együtt a meghibásodás lehet következmény is. Okozhatja pillanatnyi zárlat is, például a pillangó szelepnél vagy a gázpedálhelyzet érzékelőnél. Ilyen esetben hosszas diagnosztika és sok mérgelődés után szokott fény derülni a hiba valódi okára.

Tisztelettel: Varga Tibor

Jogi esetek – Egy hétfői baleset

Olvasónk kérdez

Tisztelt Janklovics Úr!

Sajnos múlt hét hétfőn balesetet szenvedtem, és a biztosító nem igazán akar nekem igazat adni.

Főútvonalra akartam bekanyarodni balra mellékútvonalról. Pont a kereszteződésben van két buszmegálló és egy zebra is, ezért a kereszteződés előtt kb. 200m-re előzni tilos tábla van kihelyezve természetesen záróvonal is van. Reggel hosszú kocsisor alakul ki mindig a buszok mögött, most is ez volt, és a busz mögött direkt úgy állt meg egy teherautó, hogy ne zárja el a mellékutat, majd intett, hogy mehetek. El is indultam, folyamatosan balra indexelve, és főleg jobbra figyelve, de onnan nem jött kocsi, ellenben balról, az előzni tilos táblát és a záróvonalat figyelmen kívül hagyva egy suzukis elvitte az autóm bal elejét. A baleset pontosan a zebrán történt. A kérdés, hogy ilyenkor én vagyok a hibás, mert a főútvonalra balra kanyarodva nem adtam elsőbbséget?

Szakértőnk válasza

Kedves Róbert,

A balra kanyarodó gépjárművel elsőbbséget kell adni a főútvonalon közlekedők számára, függetlenül attól, hogy a védett úton közlekedő eleget tesz-e a rá vonatkozó szabályoknak. Továbbá az, hogy a teherautó vezetője lemondott elsőbbségi jogáról nem jelenti azt, hogy a forgalom többi résztvevője is ezt tette volna.

Tisztelettel:

dr. Janklovics Ádám

közlekedési ügyvéd

