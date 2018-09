Lejtőn gurulva visszatöltésre sajnos nem képes. Apró szépséghiba, hogy a bringa nincs gyárilag felszerelve első-hátsó lámpával és a fék meghúzásakor nem kapcsol le a motor. Persze életszerűtlen, hogy valaki pedáltaposás közben – csak ilyenkor dolgozik a motor – a féket is húzza. Schwalbe abroncsai elképesztően alacsony gördülési ellenállásúak, egy tekerés után úgy érezni, mintha sosem lassulna le a bringa. Igaz, ehhez az is kell, hogy olyan keményre legyenek fújva, mint a kő.

A Škoda nem ma kezdte a bringagyártást, már 1895 óta vannak benne ebben a bizniszben. 2018-ra ez már annyiból áll, hogy nagyrészt jó nevű, bicikligyártásra specializálódott cégek – főleg a Shimano – termékeiből legózzák össze a saját márkás bringáikat aztán apróságokkal egy kicsit egyedivé varázsolják őket. Sőt, a szintén forgalmazott Škoda márkájú kerékpártartók is leginkább átmárkázott Thule termékeknek tűnnek, de nincs ezzel baj, mindenki azzal foglalkozzon, amihez ért.

De hogyan szállítsuk okosan villanybiciklit?

Logikusnak tűnik úgy gondolkodni, hogy ez is csak egy bringa, dobjuk csak fel a tetőre szerelt kerékpár-szállítóra. Azonban amíg a család hagyományos bringákból álló flottája gond nélkül felpakolható a legtöbb személyautó tetejére is, addig az elektromos rásegítéses bringáknál ez már nem feltétlenül van így. Egy átlagos autó tetejének terhelhetősége 70 és 100 kilogramm között változik. Persze ennél jóval többet is elbír, ha felborul, vagy ha álló helyzetben sátrat épít rá valaki, akkor nem roppan össze azonnal, de menet közben teljesen más erők hatnak az autóra, ezért ilyen szerény ez az adat.

Mit mond a szakértő?

Murlasits Attila, az AMBringa-bolt tulajdonosa azt tanácsolja, hogy a megszokott tetőre szerelt kerékpártartó helyett inkább a vonóhorogra, hátsó ajtóra szerelhető, masszívabb tartókat válasszuk. Az ok egyszerű, a hagyományos bringáknál általában jóval nehezebb elektromos rásegítéses biciklik. Magasba felemelni, rögzíteni is annál nehezebb, minél magasabbra kell felvarázsolni őket. Persze ezek közül is olyat válasszunk, amely terhelhetősége elegendő a szállítandó bringáknak.

Megkérdeztünk egy kerékpárszállítókat forgalmazó céget is, ők is ugyanezen az állásponton vannak, ha villanybringa, akkor ne a tetőre tegyük, hanem a vonóhorogra rögzíthető tartóra. Ebben a kategóriában nagyjából 60 kilogrammos terhelhetőséggel lehet számolni – ez a két- illetve háromállásos tartó terhelhetősége – de ezen felül figyelembe kell venni a vonóhorog terhelhetőségét is, amely függőleges irányban egy átlagos autónál meglepően kicsi, úgy 85 kilogramm körüli. Ne felejtsük el, a tartónak is van tömege, általában 15-2 kg.

Ha a terhelhetőségbe belefér, akkor a bringatartót tovább lehet bővíteni, még egy férőhellyel. A Thule termékeket forgalmazó cég szakembere a nem olcsó, de örök darabnak számító VeloSpace Xt3-as típust ajánlja a célra. Ez biztosan bírja a masszívabb bringákat és a kezelése egyszerű. Egyetlen ponton kell csak rögzíteni az autóhoz – a vonóhorgon – aztán már indulhat is a pakolás.

Igen, a bő 200 ezres befektetés elég húzós egy bringatartóért, de ezt csak egyszer kell kifizetni, a tartó örök darab lesz és minden későbbi autóra ugyanúgy felszerelhető lesz. Lényeg, hogy vonóhorog legyen rajta.

Ha már megvan a tartó, akkor is van még néhány dolog, ahol hiba csúszhat a rendszerbe. Ha elektromos kerékpárokat szállítunk, akkor több okból is érdemes kiszerelni belőlük az akkumulátort. Egy rásegítéses bringában legtöbbször az akkumulátor jelenti a legkomolyabb, leszedhető plusz tömeget. Ha ezt egy mozdulattal el lehet távolítani, akkor érdemes is ezt megtenni, jó néhány kilogrammot lehet vele megspórolni. Ez felszerelésnél is jól eshet és a tartót, autót is kíméljük vele.

Az akksik mellett a jóval könnyebb, de érzékeny, esetleg könnyen elmozduló bringás műszert is érdemes lekapni a kormányról. Általában ezek vízállóak, de jobb az óvatosság. Abba is bele kell gondolni, hogy az autó mögött utazó biciklik körül a menetsebességnél jóval nagyobb sebességű légörvények is kialakulhatnak. Ez esőben pedig olyan, mintha gőzborotvával locsolnánk a bicaj elektromos csatlakozóit.

Sebesség

Bár egy tetőn, vonóhorgon szállított, jobb minőségű kerékpártartón rögzített biciklivel a szabályos autópályás 130-at is lehet tartani, azért az önként 110-120-ra redukált tempó nem árthat. Igaz, nem az egyenletes, nagyobb tempó viseli meg jobban a felépítményt, sokkal inkább a vacak utakon ide-oda imbolygó autó. A bicikli így is viccesen bogaras lesz, mire megérkezünk.

Ezeken felül hasznos néha belenézni a tükörbe, hogy megvan-e még az összes kerékpár, amivel elindultunk, illetve a tetőn szállított kerékpároknál erősen koncentráljunk arra, hogy ne a megszokott lendülettel álljunk le a mélygarázsba, hajtsunk el az út mellett növő alacsony lombkoronájú, út fölé lógó fák alatt. Mert egy tetőről lebucskázó, több százezres, esetleg milliós bicikli elég fájdalmas dolog.

A 16,5 és 18 colos vázméretben kapható Škoda e-bike 1,129,080 forintba kerül. De nemcsak egy bringából áll a Škoda idei kínálata, vannak gyerek biciklik 16 colos kerékkel, 163 ezer forintért, 29 colos hegyikerékpár férfi és női vázas kivitelben 433 ezerért, illetve ugyanebben a méretben összteleszkópos változat 1,5 millióért. A klasszikus idomok rajongói a Voiturette-nek örülhetnek, 303 ezerért, illetve a férfi és női stílusban is rendelhető City változatnak, ami csak 294 ezer forint. Országútiból is van választék, az egyszerűbb 452 ezer, a karbonvázas profi cucc pedig 1,4 millióba fáj. Szerencsére 328 ezerért összecsukható bringa is kapható Škoda emblémával.

A cseh márka teljes kerékpár-kínálata itt böngészhető.

