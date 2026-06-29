A konnektorról is tölthető hibridek autók rendszámának cseréje nagyságrendileg 36 ezer gépjárművet érint, 2024. szeptember 1-je óta 862 rendszámot cseréltek le fehérre – közölte Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) az MTI érdeklődésére. Mint ismeretes a 2024 augusztásban bejelentett, szeptember 1-től érvényes szabályozás a szerint a külső áramforrásról is tölthető hibridek az addigiakkal ellentétben már nem kaphatnak kedvezményekre jogosító zöld rendszámot. Az új autókra nem adtak ki ilyen táblát, a már forgalomba lévő kocsikon 2026 november 30-ig használhatóak. 

Azokkal a plug-in-hibridekkel, amelyeknek a november 30-i határidőig nem cserélik fehérre a rendszámát, másnap már nem lehet közlekedni.

A közekedési tárca ismertette, a rendszámcserét a közúti közlekedési igazgatási hatóságként eljáró kormányablakokban lehet intézni. A kormányablakok felkészültek a megnövekedett ügyintézésre, a jogszabályban meghatározott határidőt annak figyelembevételével határozták meg, hogy mely időszakban alacsonyabb a kormányablakok terhelése.

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Hangsúlyozták, fontos, hogy az ügyfelek ne hagyják a rendszámcserét az utolsó pillanatra, mert figyelembe kell venni a rendszám elkészítéséhez szükséges időt is. A megnövekedett és későn előterjesztett igények adott esetben azt eredményezhetik, hogy a járművel már 2026. december 1-jétől nem lehet részt venni a forgalomban.

A rendszámcsere költsége a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló rendelet alapján 16 605 forint. Ebben az esetben nem kötelező a forgalmi engedély cseréje, mert a hivatalos feljegyzések rovatba be lehet írni, hogy már nem jogosult zöld rendszámra. Amennyiben új rendszámot igényel az ügyfél, akkor az átrendszámozás költsége 17 475 forint, amely tartalmazza a forgalmi engedély kiállításának 6000 forintos díját is – tájékoztattak.

Felhívták a figyelmet arra, ha a rendszámcserére adott határidő lejárta után a helyszíni közúti ellenőrzésen a hatóság megállapítja, hogy az 5N vagy 5P környezetvédelmi osztályba sorolt gépjármű továbbra is világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblával közlekedik, akkor a járművet a rendszámtábla cseréjéig, vagy az átrendszámozásig ideiglenesen kivonhatja a forgalomból.

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