A napokban a rendőrség oldalán több gyorshajtót is bemutattak, a Bács-Kiskun és Zala vármegyei kamerák is rögzítettek jelentős sebességtúllépéseket. Többen is épp az 50-es határt duplázták, de volt olyan motoros, aki Soltvadkert határában a 90-es – a közlmúltban modernizált – szakaszt nézte versenypályának, ahol aztán 172 km/órával repesztett.

A szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, a kiszabható büntetés összegének maximuma pedig 468 ezer forint. A feljebb említett motoros 210 000 forint bírságra számíthat.

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