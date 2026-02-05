Wave Edition, azaz hullám-kiadás: ezt a nem túl bonyolult nevet adta speciális igények szerint megépített kabriójának az Aston Martin. Az ehhez hasonló, tematikus építések gyakran fejlett képzelőerőt igényelnek a szemlélőtől, ez esetben azonban nagyon beszédesek a színek.

A karosszéria vakító zöldeskék színe, a fekete lakkozású szénszálas elemek, a mészkőfehér kárpitozás és a piros féknyergek elvileg valóságos rejtőszín-kombinációnak bizonyulnak a floridai kikötőkben – nézd csak meg a nyitóképen, milyen szépen állnak össze a természeti és emberi környezet színei az autóval.

A Vanquish Volante ezen exkluzív példányát a floridai Naples (nem Nápoly) Aston Martin-kereskedője rendelte meg, hogy aztán a városban huszonhatodik alkalommal megrendezett jótékonysági fesztiválon elárverezze, és a bevételt teljes egészében egy hátrányos helyzetű gyerekek iskolázását támogató alapítványnak ajánlhassa fel.

A Wave Edition végül 1,1 millió dollárt, azaz 354 millió forintot hozott a szervezetnek. Ez meglehetősen sok pénz ez Vanquish Volantéért – az USA-ban már 490 ezer dollárért, 157 millió forintért hozzájuthat az ember a 835 lóerős, 1000 Nm-es kabrió egy vadonatúj példányához.

Szülőföldjén, az Egyesült Királyságban valamivel olcsóbb a V12-es motorral szerelt, 344 km/óra végsebességű, álló helyzetből 3,4 másodperc alatt 100 km/órára gyorsuló kétüléses. Ezek az értékek egyben azt is jelentik, hogy az Aston Martin Vanquish Volante a világ legerősebb, leggyorsabb orrmotoros kabriója.