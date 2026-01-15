Toyota Gazoo Racing, Nissa Nismo, Mercedes-AMG, BMW M – sorolhatnánk még hosszan, a lényeg, hogy a nagynevű autógyártók szinte kivétel nélkül rendelkeznek saját sportmárkával, amelyeken keresztül sikeresen, hitelesen tudnak nagyobb teljesítményű, fokozott vezetési élményt nyújtó modelleket piacra dobni.

A jelek szerint most erre készül a Honda is: a januári Tokiói Autószalonon bemutatott Civic Type R HRC Concept és számos további HRC Concept a márka jelentős motorsport-hagyományait hozza el a szériagyártású típusok világába.

A részletek egyelőre homályosak, motorsportból származó technológiákról és versenyzők bevonásával megvalósított áthangolásokról beszél a gyártó.

Az már most látszik azonban, hogy különböző szintek lesznek: míg a Civic Type R HRC Concept egy minden részletében sportos hangolású autó, a Prelude HRC Concept a különböző kiegészítőket és tartozékokat (HRC Performance Parts) villantja meg.

Míg a fenti tanulmányok a Sport Line, azaz a közúti sportmodellek vonalát szemléltetik, lesz egy HRC Trail Line modellcsalád is, ahol a márka szabadidőjárművei kapnak sportos, offroad-os kezelést – ez olyasmi lehet majd, mint a Toyota észak-amerikai TRD Pro termékcsaládja.

Egyelőre nem világos, hogy a HRC csak Japánban lesz-e elérhető, és ha nem, akkor vajon mikor érkezhetnek Európába a hangsúlyozottan sportos személyiségű Hondák.