Az olasz hatóságok 2025 februárjában indítottak nyomozást a BYD, a Tesla, a Volkswagen és a Stellantis ellen, mert felmerült a fogyasztók félrevezetésének a gyanúja.

Az érintett gyártók weboldalaikon nem megfelelően tájékoztatták az ügyfeleket az elektromos járművek speciális jellemzőiről, így az akkumulátorok és az elektromos hajtásláncok tulajdonságairól. Probléma elsősorban a vásárlási döntést alapvetően befolyásoló paraméterek – mindenekelőtt a tényleges hatótávolság, az akkumulátor kapacitás-vesztése és az ezzel kapcsolatos garanciális feltételek – hiányos, illetve félrevezető feltüntetésével volt.

Az olasz törvények értelmében a fogyasztóvédelmi kihágásokért akár 10 millió eurós, azaz 4 milliárd forintos bírság is kiszabható, a helyzet súlyosságától függően.

Ebben az ügyben végül egyáltalán nem került sor bírságolásra: a hatóságok elfogadták az autógyártók ígéretét, hogy módosítják a weboldalon feltüntetett információkat.

A cégek azt is vállalták, hogy létrehoznak egy olyan online kalkulátort, amellyel össze lehet hasonlítani az azonos kategóriába tartozó különböző gyártmányok hatótávolságát.

Ezen túlmenően a Stellantis, a BYD és a Volkswagen arra is ígéretet tett, hogy átdolgozzák az akkumulátorok kapacitásvesztésére vonatkozó garanciális feltételeiket.

Az ügy azért fontos, mert a jövőben példaként szolgálhat más európai országok, vagy akár az egész EU számára hasonló esetekben.

Forrás: Invezz