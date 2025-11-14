Miközben az éppen nagyfelújításon áteső Hungaroring az idén nyáron ünnepelte a 40. évfordulóját, a versenypályát övező utakhoz nem nagyon nyúltak, egy részük már nagyon rossz állapotban van.

A Mogyoródot és Kerepest, illetőleg az autópályát összekötő utak elhasználódtak, kátyúsak, így szükség van arra, hogy ezeket az utakat is felújítsák.

Figyelembe véve a kerepesiek, szilasligetiek, mogyoródiak kérését, a 3365 méternyi útszakasz felújítására egymilliárd forintos támogatást biztosítanak. Ebből 750 millió forint jut útfejlesztésre, a fennmaradó 250 millió forint pedig egy olyan terv elkészítésére, amely alapján meg tud újulni a Hungaroringet elkerülő, amúgy Kerepest és Mogyoródot, valamint az autópályát összekötő út. A felújítás a tavasz végéig elkészül.