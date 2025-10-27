Október 27-től november 8-ig az M0 autóút Szeged felé vezető oldalán, a 24-es számú BILK, Dunaharaszti csomópontban sávzárást vezet be a Magyar Közút.

A csomópont egyes ágainak felújítása több ütemben, pályaszűkítés, esetenként teljes útzár bevezetése mellett valósul meg. A munkálatokra, korlátozásokra előjelző táblák hívják fel a figyelmet. A térségben sebességkorlátozásra és megnövekedett menetidőre számíthatnak a közlekedők.

A korlátozás ideje alatt továbbra is le lehet hajtani az M0-s autóútról BILK, illetve Dunaharaszti irányába.