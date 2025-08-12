Mint arról a Vezess is beszámolt durva verekedés zajlott két autós között az Árpád Hídnál, az esetről pedig videófelvétel készült. A rendőrség közölte a felvétel nyomán azonosította a férfiakat, indul az eljárás.

A két autós augusztus 4-én kora délután Budapest XIII. kerületében, az Árpád híd pesti hídfőjénél, a Népfürdő utcai lehajtónál szóváltásba keveredett egymással, majd amikor az egyik férfi be akar szállni az autójába, a másik rányomta az ajtót, majd többször ököllel megütötte. Később a sértett a támadó autójának motorháztetejére esett, a másik férfi pedig elindul. A sértett végül a lehajtó végénél tudott leszállni az autóról, melynek vezetője elhajtott. A bántalmazott férfi súlyos sérüléseket szenvedett.

A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály rendőrei az azonosított 48 éves F. Lászlót súlyos testi sértés bűntett és közúti veszélyeztetés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, valamint intézkedtek a vezetői engedélyének a bevonásáról.

