Augusztus 9-től 17-ig fontos villamospálya- és útburkolat-felújítási munkák zajlanak Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjában. A BKK közléses szerint az Astoriánál egyszerre, összehangoltan zajlik majd a közúti és vágányfelújítás, hogy a legrövidebb ideig okozzanak kellemetlenséget a közlekedőknek.

A kiskörúti 47-es, 48-as és 49-es villamosok a Kálvin tér és a Deák Ferenc tér között nem közlekednek. A felújítás idején jelentős sávkorlátozások lesznek a Rákóczi út–Kossuth Lajos utca tengelyen az Astoria csomópont előtt mindkét irányból, emellett a Múzeum körúton és a Károly körúton is ideiglenes buszsávot alakítanak ki, ezért aki teheti, kerülje el az Astoria csomópontot és az oda vezető útvonalakat.

A felújítás célja, hogy a csomópontban megszűnjenek a balesetveszélyes burkolathibák. A tavaly elkészült új gyalogos-átkelők érintetlenek maradnak, a felújítás idején is biztonságosan használhatók.

Közúti közlekedés érintő változások:

Augusztus 9., szombat és 12., kedd között az Astoria csomópont Deák Ferenc tér felőli oldalát zárják le. Ebben az időszakban Buda irányába az Erzsébet híd felé egyenes irányú haladásra egy sáv, valamint egy önálló jobbra kanyarodó sáv áll a közlekedők rendelkezésére. A Keleti pályaudvar felé két forgalmi sávot használhatnak az autóval közlekedők.

Augusztus 13., szerda és 17., vasárnap között a csomópont Kálvin tér felőli oldalát zárják le. Ekkor Buda felé két forgalmi sáv áll rendelkezésre, míg a Keleti pályaudvar irányába egy egyenes sáv és egy önálló jobbra kanyarodó sáv biztosítja a közlekedést.

A felújítás teljes időtartama alatt a Károly körúton és a Múzeum körúton Astoria felé az egyik forgalmi sávot autóbuszsávnak jelölik ki.

A nappali lezárások mellett éjszaka további korlátozások várhatóak a csomópontban.

Közösségi közlekedést érintő változások:

A 47-es, a 48-as és a 49-es villamosok augusztus 9-15., szombattól péntekig rövidített útvonalon, a dél-budai végállomásaiktól a Kálvin térig közlekednek; augusztus 16-án és 17-én, szombaton és vasárnap a pesti oldalon szünetel a kiskörúti villamosközlekedés: helyettük az M4-es metróval, valamint a 9-es és 72-es viszonylatokkal lehet utazni; a budai oldalon az 56A villamos jár Kelenföld vasútállomásig, a 61-es villamos pedig a Városház térig.

A 9-es és a 100E autóbuszok, valamint a 72-es trolibuszok a villamosvágány helyett a közúton közlekednek, az Astoriánál a villamosmegálló helyett a közút melletti megállókban állnak meg. A Múzeum körúton és a Károly körúton ideiglenesen kialakított buszsáv segíti a könnyebb haladásukat.

A Deák Ferenc tér felől érkező 916-os, 931-es és 990-es éjszakai buszok az Astroiánál csak a Rákóczi úton lévő megállóban állnak meg.

