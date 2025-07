A Magyar Közlönyben közzétették a közúti közlekedésről szóló törvény módosítását, amelynek értelmében július 5-től az úgynevezett objektív felelősség körébe sorolják a biztonsági öv használatának elmulasztásával elkövetett szabálysértéseket.

Az új szöveg szerint a gépjármű üzembentartója, illetve egyes esetekben a használója felel azért, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályokat a járműben ülők közül mindenki betartsa. A jogszabály szövegében megjelölt hivatkozás alapján bérelt autó esetén annak átvevője lesz felelős a biztonsági övre vonatkozó új szabályok betartásáért.

A törvénymódosítás indoklása szerint Magyarországon a passzív biztonsági eszközök, így a biztonsági öv használatának aránya még mindig elmarad az európai országok átlagától. A övhasználat dokumentált elmaradása esetén az illetékes rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárást folytat le, ugyanakkor az ügyek a válaszadás elmaradása vagy a hozzátartozóra hivatkozó nyilatkozatok miatt 75-80 százalékban eredménytelenül zárulnak – írta a Telex.

Az objektív felelősséget érvényesítő eljárás lényegesen hatékonyabb. A jelenlegi szabályozás szerint lakott területen 20 ezer forint bírságra számíthat, aki nem használ övet. Lakott területen kívül a bírság összege 30 ezer forint, aki pedig autóúton vagy autópályán nem köti be magát, 40 ezer forint bírsággal számolhat.

A rendőrség nemrégiben kezdte meg a vasúti átjárók VÉDA-rendszerbe való bevonását, így elképzelhető, hogy mostantól az övhasználatot is ellenőrzik majd a fix kamerákkal. A rendőrség rendszeresen végez drónos ellenőrzéseket is, a jogszabályváltozással mostantól az övhasználat elmulasztását is hatékonyabban ellenőrizhetik és bírságolhatják a levegőből.

Eddig az alábbi szabálysértések tartoztak az objektív felelősség hatálya alá, ezt szintén jogszabály rögzíti:

gyorshajtás,

vasúti átjáró tilos jelzésénél való áthajtás,

piros lámpánál való áthajtás,

leállósávon haladás,

behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése,

kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése.

Ez a lista egészül most ki a biztonsági övekkel. Hazánkban még mindig nagyon sokan vannak, akik nem kötik be magukat, ezt egy nemrégiben tartott razzia eredményei is megerősítik: