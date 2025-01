Miután tavaly októberben már részt vett egy sikeres közúti hipermiling- (azaz szélsőségesen csekély fogyasztásra törekvő) kísérletben, most még magasabb szintre emelte az energiatakarékos közlekedést egy Volkswagen ID.7 Pro S. A Nardò tesztpályán végrehajtott teszten egy feltöltéssel 941 kilométert tett meg a nagy villanyautó. Ez egyrészt 32,7 százalékkal (hajszál híján harmadával) több, mint a hivatalos WLTP-hatótávolság (709 km), másrészt a nettó 86 kWh kapacitású akkumulátorra vetítve 9,2 kWh/100 km átlagos energiafelhasználásnak felel meg.

Kétliteres fogyasztást értek el ezzel az autóval 1 /4 Fotó megosztása: 2 /4 10,5 °C-os külső hőmérsékletnél ki lehetett kapcsolni a klímaberendezést, azon is nyertek jó pár kilométert 10,5 °C-os külső hőmérsékletnél ki lehetett kapcsolni a klímaberendezést, azon is nyertek jó pár kilométert Fotó megosztása: 3 /4 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A gyár szerint ez olyan, mintha egy dízelmotoros autó hozzávetőlegesen egy litert fogyasztott volna 100 kilométeren, ami ősrégi vágya a Volkswagennek. Ez így is van, egy liter gázolaj energiatartalma 10,6 kWh körül van, azaz a VW számítása szerint az ID.7 Pro S nem is egyliteres, hanem kilencdecis autó…! Csakhogy a dízelmotorok termikus hatásfoka a gyakorlatban 30 és 50 százalék között mozog – ha 45 százalékot veszünk, akkor 1,93 litert –, kerekítve két litert kapunk. Ez is rendkívüli érték, főleg egy két tonnát meghaladó menetkész tömegű, közel ötméteres monstrumtól.

Aki tájékozott, annak az is eszébe juthat, hogy egy olyan zárt körpályán, mint Nardò, ahol a befelé döntött útpályának köszönhetően még kormányozni sem kell, azaz az irányváltással sem veszítünk energiát, könnyebb ilyen remek eredményt produkálni. Az a helyzet azonban, hogy a teszt során kifejezetten a lehetséges maximumot szerették volna kihozni az autóból, ezért az európai nagyvárosok csúcsforgalmi városi átlagsebességével: 29 kilométer/órával haladtak a 12,5 kilométeres körön. Ez messze alatta marad az önkormányzáshoz szükséges „semleges” sebességnek, ami a legbelső sávon is 100 km/óra, azaz inkább a háborítatlanság és az egyenletesség indokolta a hatalmas körpálya választását.

A lassú átlagsebesség azt jelenti, hogy a 941 kilométeres távot nettó 32,45 óra alatt teljesítette a Volkswagen. Az nem derült ki a beszámolóból, hogy hányszor álltak meg pihenni, szélvédőt mosni, sofőrt cserélni a teszt során.

Az autó teljes egészében szériakivitelű volt. A kedvező közegellenállású (0,23 Cw) nagyautó hátsó kerekeit hajtó villanymotor csúcsteljesítmény 210 kW (286 LE), a végsebesség 180 km/óra, az autó 6,6 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára.