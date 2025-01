Új elektromosa autó padlólemezt mutatott be a CATL (Contemporary Amperex Technology). ADebrecenben is üzemmel rendelkező akkumulátorgyártó azt közölte, hogy a Bedrocknak nevezett padlólemezzel az elektromos járművek 120 km/óra sebességű frontális ütközés esetén sem gyulladnak ki vagy robbannak fel. Videót is közöltek a nagysebességű tesztekről, amely során karosszériával és a nélkül is falnak és oszlopnak csapták az akkumulátoros alvázat. (A cikk végén megnézhető.)

A Bedrock esetén az akkumulátorcellákat közvetlenül az alvázba integrálták, lehetővé téve a nagyobb ütközés elleni védelmet kínáló kialakítást. Az alváz és a felső karosszéria szétválasztása teszi lehetővé a gyártó szerint, hogy az eszköz a jármű ütközési energiájának 85%-át elnyelje, szemben a hagyományos alvázak 60%-os teljesítményével.

A merevséget és ellenállóképességet a 2000 MPa szilárdságú, tengeralattjárókra jellemző acél és a 600 MPa szilárdságú repülőgépipari alumíniumötvözet kombinációja adja. Emellett energiaelnyelő szigetelőfóliát alkalmaznak, amely az akkumulátorok tűz- és robbanásmentes működését segítik.

„A rendkívül magas ütközési sebesség és intenzitás miatt korábban nem volt példa arra, hogy egy új energia jármű (ebbe tartoznak a villanyautók és a konnektoros hibridek -a szerk.) meg merte volna próbálni a 120 km/órás frontális pólusütközéses tesztet” – mondta Ni Jun, a CATL gyártási vezetője. Az általánosan használt Kínai Új Autó Értékelési Programban a frontális ütközésbiztonsági teszt sebessége 56 km/óra.

A világ akkutermelésének 37 %-át adó CATL célja hogy, a Bedrockot olyan autógyártóknak értékesítse, akik fel akarják gyorsítani a fejlesztést és csökkentenék a költségeket. Leírásuk szerint a termékük alkalmazásával a szokásos 36 hónapról 12-18 hónapra csökkenthető egy jármű tömeggyártásához szükséges idő, miközben rugalmasan párosítható többféle karosszériával.

Az alváz akár olyan akkumulátorral is rendelkezhet, amely egyetlen feltöltéssel mintegy 1000 km megtételére képes.

A bemutató eseményen a CATL együttműködési megállapodást írt alá az Avatr autógyártó céggel, amely elsőként alkalmazza majd a technológiát járműveiben. Az Avatr az állami Changan Auto és a Huawei technológiai óriáscég közös márkája.

Nézd meg a videót a töréstesztről:

